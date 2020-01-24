政府高官發表新年賀辭　有局長叫市民「慳啲」！

豬年過，鼠年到，香港政府一眾高官發表新年賀辭。其中行政長官林鄭月娥祝願社會和諧，政務司司長張建宗指香港要走出困局。財政司司長陳茂波借新年賀辭表示，財政預算案主要方向為「撐企業、保就業」，而律政司司長鄭若驊重申，律政司會繼續獨立地進行檢控工作。 至於局長方面，近日處理武漢肺炎的食物及衛生局局長陳肇始表示，會致力保護及提升公眾健康。另外有一名局長用8句4個字的句子，共32字叫大家「慳啲」！

林鄭月娥祝願社會和諧，百業興旺，各位市民家庭幸福、身體健康。（資料圖片） 行政長官林鄭月娥： 過去多代人的努力，建成了我們熱愛的香港──一個經濟發達、自由開放、互相包容、崇尚法治的國際城市。香港的發展從來不是無風無浪；面對逆境，香港人都一定可以憑藉智慧和毅力，以堅定的信心，克服挑戰，重新啟航。

一元復始，萬象更新。踏入庚子金鼠年，標誌着香港揭開新的一頁，令人充滿希望。我祝願社會和諧，百業興旺，各位市民家庭幸福、身體健康。

張建宗以「四季平安原是福 一堂和煦便成春」這對春聯，祝願香港市民庚子鼠年平安和睦、社會和諧安寧、我們的家園回復溫暖和生機、家家戶戶福氣盈門。（資料圖片） 政務司司長張建宗： 庚子鼠是十二生肖之首，既象徵新循環新開始，亦標誌新的機遇和挑戰，啟發市民大眾要發揮靈巧活潑、堅決果斷的精神，迎難而上，抓緊機遇向前邁進。 今年我以「四季平安原是福 一堂和煦便成春」這對春聯，祝願香港市民庚子鼠年平安和睦、社會和諧安寧、我們的家園回復溫暖和生機、家家戶戶福氣盈門。 春聯的橫批是「律調六氣兆豐年」，正好道出香港只要重回正軌、社會恢復井然有序、彼此尊重互信，我們必能走出困局，逐步復元，邁向更豐盛的將來。在未來一年，特區政府會繼續與社會各界加強溝通，落實各項利民紓困措施，與大家攜手應付當前的挑戰，重新出發，開創更美好的將來。

陳茂波祝願全港市民鼠年健康平安、萬事如意、家庭幸福。（資料圖片） 財政司司長陳茂波： 新春伊始，祝願全港市民鼠年健康平安、萬事如意、家庭幸福！面對今年的經濟挑戰，我會繼續以「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」為編制新一份財政預算案的大方向，與市民攜手克服眼前的困難，推動香港重新出發，迎接未來的機遇。

鄭若驊祝願各位香港市民身體健康，萬事如意。（資料圖片） 律政司司長鄭若驊： 在新的一年，我祝願各位香港市民身體健康，萬事如意。 鼠是十二生肖之首，代表一個新循環的開始，我衷心希望，大家可以放下爭拗，讓香港重新返回一個講求理性，以及互相尊重的法治社會。律政司會在今年啟動「願景 2030—聚焦法治」的計劃，宣揚正確的法治觀念，冀望大家能夠珍惜這一個核心價值。 展望未來，律政司會繼續為政府提供獨立和專業的法律意見，以及獨立地進行檢控工作，並積極推展新的政策措施，將香港打造成為國 際能力建設樞紐，致力鞏固香港作為交易及爭議解決服務中心的地位。

陳肇始祝各位鼠年安康、家庭和睦、萬事如意。（資料圖片） 食物及衛生局局長陳肇始： 春天萬物復甦，處處呈現欣欣向榮的景象。食物及衛生局在鼠年將繼續全力推展多方面的政策措施，以「以民為本」的方針致力保護及提升公眾健康、確保食物安全及為市民締造優質清潔的生活環境。祝各位鼠年安康、家庭和睦、萬事如意。

劉江華祝願全港市民新春大吉。（資料圖片） 民政事務局局長劉江華： 祝願全港市民新春大吉！ 一年伊始，我們承諾繼續努力，服務市民。民政事務局上下一心，堅持以專業和熱誠的態度，為香港的發展作出貢獻。 今年正是東京奧運舉行之期，我們會全力支持香港精英運動員發揮實力，再創高峰！ 我們亦一定會以靈活變通的手法，加強效力推動青年發展、文化傳揚以及地區行政工作。 我們將懷抱謙卑的心，廣集民間智慧，以改善及更新各項政策措施，造福社會。

劉怡翔祝願香港社會和諧，經濟穩步向前，金融服務業生意滔滔，香港市民身體健康，事事順意。（資料圖片） 財經事務及庫務局局長劉怡翔： 踏入庚子鼠年，我祝願香港社會和諧，經濟穩步向前，金融服務業生意滔滔，香港市民身體健康，事事順意！

羅致光祝全港市民一團和氣、身心康泰。（資料圖片） 勞工及福利局局長羅致光： 歲次庚子，祝全港市民一團和氣、身心康泰！ 新一年願香港社會和諧昌盛。勞工及福利局將秉持「着力基層為民解困」的方針，推動落實各項有利民生政策措施，並持續優化社會福利服務、鼓勵就業和推動家庭友善措施。

楊偉雄大家身體健康、心想事成、和氣生財！創新創業、大展鴻圖！（資料圖片） 創新及科技局局長楊偉雄： 鼠兆豐年，如意吉祥。恭祝大家身體健康、心想事成、和氣生財！創新創業、大展鴻圖！

新的一年，創科發展繼續向前。我們會公佈《香港智慧城市藍圖》2.0，積極推進智慧城市發展；推動「再工業化」，發展落馬洲河套「港深創新及科技園」，以及建設「醫療科技創新平台」和「人工智能及機械人科技創新平台」。同時放寬「科技人才入境計劃」和「博士專才庫」在內的適用範圍，擴大至科技園公司及數碼港園區以外的科技公司，助力吸納人才。

羅智光祝願香港社會和諧安定，市民安居樂業。（資料圖片） 公務員事務局局長羅智光： 春滿人間福滿門。我恭祝各位市民鼠年大吉大利、心想事成、身體健康；祝願香港社會和諧安定，市民安居樂業。我亦希望大家繼續支持公務員的工作；公務員一貫盡忠職守、堅守法治，並會和廣大市民攜手共建美好家園。

李家超祝願香港和諧穩定，社會治安良好，市民出入平安，家庭幸福和睦。（資料圖片） 保安局局長李家超： 金鼠報吉祥，春來福滿門。鼠年伊始，我祝願香港和諧穩定，社會治安良好，市民出入平安，家庭幸福和睦。過去數月，香港經歷前所未有的社會動盪及暴力衝擊，嚴重威脅公共安全和秩序。我期望香港盡快重回正軌，我和保安局及各紀律部隊的同事會齊心努力，制止暴力，恢復社會秩序。

陳帆祝願全港市民身體健康，家庭幸福，冀盼社會盡快恢復融和。（資料圖片） 運輸及房屋局局長陳帆： 新年伊始，我祝願全港市民身體健康，家庭幸福，冀盼社會盡快恢復融和。我們會繼續努力增加公營房屋的供應及積極推動過渡性房屋，並推展基建工程及優化交通運輸網絡和服務。

邱騰華祝願各位市民新的一年身體健康、平安幸福。（資料圖片） 商務及經濟發展局局長邱騰華： 祝願各位市民新的一年身體健康、平安幸福；亦祝願社會各界和衷共濟，經濟恢復元氣，人人安居樂業！

黃偉綸祝願香港經濟穩步發展，各界人才得展所長，大家身體健康，心想事成。（資料圖片） 發展局局長黃偉綸： 鼠是十二生肖之首，一個新循環的開始。新的一年，祝願香港經濟穩步發展，各界人才得展所長，大家身體健康，心想事成。

楊潤雄祝願香港社會民和年豐，家長老師身心康泰，莘莘學子學業進步。（資料圖片） 教育局局長楊潤雄： 2020年是庚子鼠年。子鼠是十二生肖之首，優點是聰明伶俐、靈巧活躍、積極進取。我祝願香港社會民和年豐，家長老師身心康泰，莘莘學子學業進步！

聶德權恭祝各位香港市民萬事如意、身心康泰、閤家平安。（資料圖片） 政制及內地事務局局長聶德權： 一元復始，萬象更新！恭祝各位香港市民萬事如意、身心康泰、閤家平安！新的一年來臨，希望社會逐步恢復平靜，市民生活回復安穩，經濟重拾動力，民生不斷改善。在國家堅實的支持下，特區政府會堅守一國之本，善用兩制之利，虛心聆聽，積極籌謀，為巿民的福祉、香港的繁榮安定而努力！