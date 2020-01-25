【武漢肺炎】澳門特首賀一誠巡視抗疫工作　視察購買口罩情況

武漢肺炎疫情快速擴展，澳門政府快速、大力推行抗疫工作，其中包括由政府採購2,000萬個口罩，每人每日可登記購買10個，10天後再購買，確保所有人都有口罩。特首賀一誠推出措施之後，今日年初一（25日）就到各區巡視，並視察了澳門市民購買口罩的情況。

香港市面缺乏口罩，已經去到一罩難求的地步，各地有口罩售買的消息傳出，就會出現長長人龍，不少地區的口罩價格已經升至數百元一盒。行政長官林鄭月娥今日下午舉見記者，表示已經與口罩供應商商討以確保供應，又會找尋中國以外其地地方的貨源，但承認農曆新年期間供應會緊張。

香港政府年初一公布措施↓

澳門政府採購口罩 年廿八已開始限購

而澳門方面，澳門政府在1月22日年廿八已經公布，與50多間藥房合作，以身份證登記購買口罩，每人可購買10個，10日後再可再次購買，市民亦可到其他商舖無限制購買，確保人人都有口罩。

澳門政府亦採購2,000萬個口罩，至今已經有980個口罩運抵澳門，而衞生局亦會抽查，確保口罩的質素。

澳門政府在1月22日年廿八已經公布，指定藥房以身份證登記購買口罩，每人可購買10個，10日後再可再次購買，確保人人有口罩。（新華社）

賀一誠巡醫院感謝醫護 確保前線物資足

澳門幾日前已採取了不少措施，賀一誠今日則到各處視察，早上先後到訪仁伯爵綜合醫院、黑沙環衛生中心及港珠澳大橋邊檢大樓，了解抗疫措施的執行情況。

賀一誠感謝前線醫護人員謹守崗位、無私付出，鼓勵繼續做好抗疫工作，並叮囑必須做好個人保護，親身到現場了解及關心前線工作人員的保護物資是否充足，隨後到黑沙環衛生中心視察市民購買口罩情況。

最後賀一誠到了港珠澳大橋邊檢大樓視察出入境通道的體温監測設施設備，了解設備收集人流數據及衛生狀況的效果。他又關注入境健康申報措施的執行情況，特別是網上健康申報電子系統的運作，目前相關措施的執行情況良好。

澳門在23日起與珠海採取聯合防控措施，兩地過關口岸無論出入境，旅客都要接受體溫檢測，阻止所有發燒的旅客出入境。