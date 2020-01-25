【武漢肺炎】泛民議員促政府「封關」　莫乃光：港有能力生產口罩

「武漢肺炎」疫情來勢洶洶，香港已今已有五宗確診個案，行政長官林鄭月娥今日(25日)召開記者會，宣布一系列措施，包括把應變級別由目前的「嚴重」提升至最高的「緊急」級別；延遲中小學、幼稚園、特殊學校復課日期至2月17日；以及取消近期所有人數眾多的大型活動，包括康文署公園的元宵晚會，及下月舉行的香港馬拉松賽事。 民主派立會議員召開記者會，回應林鄭最新宣布的防疫抗疫措施。

民主派會議召集人陳淑莊認為，政府應該要在短時間內「封關」，不再容許內地旅客入境，而由內地返港的港人，可經特別通道檢測。

公民黨郭榮鏗亦認為有需要「封關」，以及促請政府馬上撤回《禁蒙面法》。

資訊科技界莫乃光就質疑政府政策出現問題，他指創新科技基金幫助不少本地公司研發口罩，部分更比N95有效，認為本港有能力生產口罩，惟醫管局及衞生署卻不願意購買。

新民黨：政府措施仍有不足 建議遏口罩炒風

新民黨亦表示，政府雖然接納該黨部份建議，但認為這些措施來得慢了幾拍，而且對於預防社區爆發仍有不足。

新民黨敦促政府盡快確保口罩充足供應，遏止炒賣，並在各區民政事務處和社品會堂等政府場地向市民派發口罩。

促暫停來往中港兩地旅行團 發放衞生資訊

而出入境方面，要求所有14天內到過武漢的人，入境時自願作出健康申報。暫停香港出團到內地，同時暫同內地來港旅行團，並在「「停團及補償並行」的原則下，推出3億元「旅遊業應急計劃」，向每間聘用少於50人的旅行社派發15萬元應急錢。

新民黨亦要求政府透過電台、電視、網站、社交媒體等渠道密集發放保持良好個人衞生資訊，包括使用口罩及洗手的正確方式、家居清潔及消毒建議等。又要求所有確診個案患者曾入住的酒店進行徹底消毒，並派員檢查結果。