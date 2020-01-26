【預算案】民協年初二請願　倡為在職青年代交首年工作5%強積金

民協一眾區議員今日（26日）到政府總部外，就《財政預算案》向政府請願，當中涉及五項有關社會福利及青年政策的建議。 民協屯門區議員甄紹南建議以全港入息中位數，由政府為三十歲以下在職青年，代供首年工作5%強積金，以減輕在職青年負擔。政府其後派代表接過民協的請願信。

民協主席施德來表示，今年特別提出多項針對青年人的建議，因為他們相信青年人是未來的主人翁，但過去半年的反修例運動中，許多年青人被捕及對政府失望。他批評，政府面對武漢疫情時沒有管治意志，反之澳門及台灣面對疫情時嚴陣以待，如向市民提供口罩及限制口罩出口。

民協副主席何啟明指，特區政府近日防疫工作差勁，批評林鄭回港前政府未有做任何防疫措施，又認為內地現時正爆發疫情，沒有空閒口罩供港。

民協建議的青年政策方面，深水埗區議員李庭豐稱，政府過去一直忽視青年人需要，認為應該減輕學生學債，就需入息審查的學生貸款，應由政府代繳還款利息。至於免入息審查的學生貸款方面，民協建議政府應減低還款利息，並將還款金額用作扣稅之用，同時豁免還款的行政費，以支援大專畢業生。

深水埗區議員利瀚庭則稱，現時香港青年住屋及創業困難，政府在政治及民生上不回應青年人令民怨處處。他指市區有許多閒置土地，可以利用荒廢校舍，收回大坑西邨或改建工廈，建立青年住宅及創業空間。

另外，何啟明提出政府應落實稅制改革，使得「能者多付」。他不認同政府指香港稅基狹窄的說法，認為是稅制不符「能者多付」的原則。他稱現時本港的利得稅是標準稅率，小士多及地產商付同樣比例的稅，不符合稅制公義，提議利得稅應改為累進稅。

深水埗區議員譚國僑則表示，無論是區議會、立法會，甚至各政府委任學者做的研究，都同意全民免審查退休保障制度，形容是香港人不分黨派的共識。他稱此制度是有尊嚴及可持續的退休保障制度，政府應落實。