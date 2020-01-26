【武漢肺炎】民主黨倡關免醫療系統爆煲　袁國勇：現時做已無效

武漢肺炎於內地持續擴散，有民主派政黨呼籲政府封關，避免疫情因人員流動而在香港社區爆發。民主黨一眾議員今日（26日）到政府總部請願，要求政府立即封關避免疫情在港爆發，其後遊行至禮賓府，並高呼「立即封關，保護港人」等口號。 其間警方代表曾拒絕在禮賓府正門接收請願信，並要求民主黨眾人到禮賓府東閘請願，惟民主黨多人堅持在正門遞信，最後警方派員在代禮賓府接收請願信。 香港大學醫學院微生物學講座教授袁國勇接受傳媒訪問時表示，香港現時研究封關，已沒實際成效。

民主黨主席胡志偉稱，林鄭沒有為港人盡最大努力防疫，又不認同林鄭指封關是無補於事的說法。（張浩維攝）

民主黨主席胡志偉稱，林鄭沒有為港人盡最大努力防疫，又不認同林鄭指封關是無補於事的說法，稱內地現時多個城市已採取封關措施，例如汕頭已進行出入境管制，澳門及珠海有聯合行動嚴謹隔離，而香港現時只需要旅客填申報表，形容香港是「無掩雞籠」，能夠自出自入，因此他要求政府立即封關。胡志偉補充，現時醫護人員不只是照顧本地病患，更要照顧從內地闖關的病患，擔心香港的醫護系統會「爆煲」，不能應付湧港的病患。

籲全民派錢一萬抗疫

另一方面，他指內地自由行旅客會來港搶購醫護設備及資源，不封關的話口罩及洗手液等物資會如搶奶粉般被搶購 。他又認為香港作為國際城市，要履行國際責任，封關可以「避免香港成疫情中轉站，向國際其他城市輸出疫情」。

胡志偉稱，超過十萬人港人即將回港，但政府選擇近民居的未入伙公屋作隔離用途，近此做法不負責任，是令大量要隔離的人放在人煙密集的地方。他稱政府不應向國務院要求口罩，而應是借駐軍軍營作隔離中心，令香港有更多空間應付疫情。他又建議政府全民派錢一萬元，認為面對疫情及經濟逆境，每個市民未來日子面對不少擔憂，派錢能令市民手上有更多資源應對疫情，呼籲政府做紓解解民困的工作。

黄碧雲（左三）批評政府防疫措施慢，現時疫情已經擴散至全國各省，但政府只停來住武漢的交通，但已有從武漢到深圳北轉車到香港的患病個案，質疑只封武漢來往香港交通的成效。（張浩維攝）

民主黨立法會議員黄碧雲稱，現時國內除了西藏外全部省市也受感染，「如果汕頭可以封城，北京可以封城，我睇唔到點解我地小小嘅香港特區係唔需要封關」，認為封城可以確保海陸空所有進出內地的關口均能防止內地人士進入香港。她又稱知道公立醫院中許多求診人士沒有香港身份證及隱瞞居住城市，又會到社區「周圍走」，令香港處於非常危險的境地，要求宣布封關及停止所有來往香港內地的交通，否則香港會「淪陷」，沒能力應付全國疫情。

黄碧雲又批評政府防疫措施慢，現時疫情已經擴散至全國各省，但政府只停來住武漢的交通，但已有從武漢到深圳北轉車到香港的患病個案，質疑只封武漢來往香港交通的成效。她補充，得知有國內醫生在救治期間受感染而死亡，認為港人「需要企喺全港醫護嘅一邊」，不希望有任何一位醫護人員因為搶救病人而犧牲，並鄭重警告林鄭，如果有任何一人因不封城而倒下，政府官員需全體立即下台。

民主黨一眾議員到政府總部請願，要求政府立即封關避免疫情在港爆發，其後遊行至禮賓府，並高呼「立即封關，保護港人」等口號。（張浩維攝）

屯門區議會主席陳樹英稱，從屯門醫院咋日醫療失誤的例子可以看到，現時本港醫療情況嚴峻，硬件軟件都不夠，如果政府漠視，是迫醫護人員抗議，更批評政府是「迫死醫護人員」及想「攬炒」。中西區區議會主席鄭麗琼則指，中西區區議會日前一致通過動議，同意要求政府封閉所有邊境，及停止來往內地的交通等，稱香港不能等死，又批評政府向國務院要求供應口罩，斥「自己特區首長都解決不到香港口罩問題，有冇咁笑話」，又稱不想香港有醫護人員犧牲。

民主黨倡立即封關避免醫療系統爆煲，但香港大學醫學院微生物學講座教授袁國勇接受傳媒訪問時直指，香港現在研究封關，作用有限。