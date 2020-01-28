【武漢肺炎‧拆局】汲取修例風波慘敗教訓　林鄭記招上做多一件事

在反修例風波中，港府大半年來在輿論陣地節節敗退，前車可鑑下，今次應對武肺疫情高度戒備，特首林鄭月娥今(28日)在記者會上率先再度反擊傳言，主動反駁「香港被利用作分流內地疫情」的網上帖文，形容帖文內容荒謬，「大家可以了解一下我們不同醫療服務的範圍能力，都知道不可能利用香港醫療系統去做這件事。」 除了呼社會大眾不要輕信謠言外，林鄭更反客為主，批評散播假消息會嚴重影響防空疫情工作，最終受害的是香港市民，強烈譴責網上散播謠言及假消息的人。林鄭明顯想刹停這陣「謠言風」。

近日在網上討論區及Facebook有人發布貼文，題為「林鄭秘密應中央要求，利用香港協助分流處理內地疫情。」該文章在討論區得到逾500個回應，在facebook亦有至少3000人次轉載。(網上截圖)

林鄭月娥在記者會上，未介紹「戲肉」連串抗疫新措施前，先以頗長篇幅反駁一則網上帖文。

她指，昨天網上有貼文散播假消息，稱林鄭月娥作為香港行政長官同意利用香港醫療系統協助國家分流處理疫情的要求。林鄭形容貼文內容荒謬，「大家可以了解一下我們不同醫療服務的範圍能力，都知道不可能利用香港醫療系統去做這件事。」又指發放這些消息的人有什麼企圖大家都很清楚。

林鄭月娥表示，網上人士散播這些謠言，令控制漸趨嚴重的疫情更困難，政府部門除了每日控制疫情還要監察網上假消息，又要適時回應，會被分散精力。她強烈譴責網上散播謠言及假消息的人，呼籲社會大眾不要輕信。

近日在網上討論區及Facebook有人發布貼文，題為「林鄭秘密應中央要求，利用香港協助分流處理內地疫情。」內容指中央政府已向林鄭下達，透過利用香港的醫療系統，協助國家分流處理疫情的要求，以協助內地控制目前正面臨第二波爆發的嚴峻疫情。文末又稱，「林鄭在接獲中央政府要求後，隨即向行會成員及下轄管治班子聲明將拒絕任何封關的可能性。」該文章在討論區得到逾500個回應，在facebook亦有至少3000人次轉載。

在過去大半年的反修例風波中，網上攻擊港府及警隊的言論鋪天蓋地，港府被指輕敵，未有做好輿論反擊工作，以致「831太子站打死人事件」、「大量年輕人被自殺」等傳言愈演愈烈，而港府最終在這場民意戰中節節敗退，兵敗如山倒。今次應對武肺疫情，林鄭面對着兩條戰線，一邊是抗擊來勢洶洶的疫潮，一邊是應對政治上的狙擊，今日記者會上林鄭濃彩重墨主動出擊闢謠，以免重蹈反修例風波慘敗的覆轍。