【政壇諸事町】鄺俊宇引述蔣麗芸　自己所戴口罩亦曾「蒸汽消毒」

民建聯立法會議員蔣麗芸昨日（29日）在Facebook上發文，建議市民在口罩供應短缺時，以高溫蒸氣消毒口罩，以解燃眉之急。立法會醫學界議員陳沛然反駁蔣的講法，指「有普通常識都知冇可能」，批評蔣的建議非常差，即使普通市民都知道方法不可行。民主黨立法會議員鄺俊宇指，今日開會前蔣向他透露自己正在配戴的口罩亦曾「蒸汽消毒」，另一立法會議員、公民黨陳淑莊聞言就笑稱，「你做乜唔炸下個口罩，仲高溫喎！」。

身兼立法會衞生事務委員會主席的蔣麗芸，昨晚於Facebook分享了一條影片，建議當口罩供應短缺時，以高溫蒸汽消毒可解燃眉之急。（鄭子峰攝）

身兼立法會衞生事務委員會主席的蔣麗芸，昨晚於Facebook分享了一條影片，建議當口罩供應短缺時，以高溫蒸汽消毒可解燃眉之急，引發多名立法會議員在今日的會議上連番追問。

鄺俊宇對記者表示，於會議前私下與蔣麗芸「切磋」，對方解釋指口罩中的聚乙酸可抵受高溫，更指自己正在配戴的口罩亦經過高溫蒸汽消毒，陳淑莊聞言即反問：「你做乜唔炸下個口罩，仲高溫喎！」

醫學界議員陳沛然解釋，口罩的結構有三層，最外面是防水層，用來阻擋飛沫，最入面一層用以吸收唾液，口罩蒸過後三層結構會被破壞，無法阻擋飛沫及病菌，即使配戴了口罩也無法保護自己。陳沛然斥蔣麗芸身為衛生事務委員會主席，竟然在社交媒體公開建議市民用「蒸汽消毒」口罩，普通常識匱乏，即使普羅大眾也知道蒸口罩不可行。

鄺俊宇：靠區議會自行解決口罩不足問題

對於口罩供應短缺，鄺俊宇就指現階段政府不作為，只能靠區議會自發為市民購置口罩，元朗區議會已撥款50萬元，預計會繼續加碼，相信其他區議會亦會作出相同措施，但承認尋找來源相當困難，促請政府安排在囚人士加班製造口罩増加庫存。

▼今早市民搶購口罩情況▼