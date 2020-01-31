【政圈風聲】大專學界擬組名單出選　傳推舉方仲賢、梁晃維戰立會

受反修例運動影響，去年11月24日的區議會選舉，有多名素人落戶挑戰現任建制派區議員，最終民主派橫掃388個區議會議席，這張亮麗成績表亦令民主派計劃在9月立法會選舉再下一城。 據了解，主打國際戰線、近半年積極赴國外進行游說工作的大專學界有意組成名單，推舉代表出戰五區直選。有消息透露，學界有意推舉浸大學生會會長方仲賢以及中西區區議員梁晃維出選九龍西及港島選區。

據了解，主打國際戰線、近半年積極赴國外進行游說工作的大專學界有意組成名單，推舉代表出戰五區直選。（資料圖片/羅君豪攝）

方仲賢於去年8月初在深水埗購買雷射筆被捕後聲名大噪，不過他其後曾在Facebook撰文指台灣民進黨口講支持港人抗爭，難免令人聯想民進黨想用港人鮮血換取台灣人選票，此番話一出隨即惹來爭議，令他及後需就「人血饅頭」論道歉。據悉，他曾就有意落戶一事向地區人士接觸，方仲賢回覆查詢時表示，暫未有任何考慮，強調在現時社會氣氛下，大家未有心情討論。

此外政圈亦有流傳，在831太子站事件中被捕的教大學生會會長梁耀霆有意落戶新界東出選，不過梁耀霆接受查詢時表示「絕無此事」，強調並沒有與學界討論過出選立法會事宜，他本人亦無意參選。另外亦有傳浸大學生會前會長陳天俊有意出選新東，他接受查詢時同樣否認傳聞，強調無計劃參選。

政圈流傳在831事件中被捕的教大學生會會長梁耀霆，有意落戶新界東出選，不過他接受查詢時表示「絕無此事」，強調並沒有與學界討論過出選立法會事宜，他本人亦無意參選。（資料圖片）

至於港島區方面，據悉現年22歲、去年參選中西觀龍選區並擊敗民建聯楊開永的梁晃維有意參選，他曾擔任香港大學學生會外務秘書及時事委員會主席，亦為「港大反送中關注組」創立人。《香港01》就事件向梁晃維查詢，暫未獲回覆。

民主派人士料可開拓新票源

有民主派人士分析，學界組名單參選或能夠開拓新票源，特別是傳統民主派政黨以外的票源，相信能吸引年輕選民投票。不過亦有地區人士認為，學界代表的知名度不足，地區樁腳或欠奉，同時亦有人對方仲賢早前的言論有保留。