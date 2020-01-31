【武漢肺炎】工聯會斥僱主迫放年假作自我隔離　籲商界容在家工作

為減低武漢肺炎在社區擴散，政府早前呼籲港人從內地回港後，在返港後自我隔離14日。工聯會今日（31日）召開記者會，稱近日收到約20宗求助，稱有僱員被僱主扣年假或放無薪假，以進行自我隔離，因此希望政府保證勞工權益不被傷害，同時呼籲商界效法政府，容許僱員在家工作。

根據勞工法例 調動年假要員工同意否則違法

工聯會立法會議員何啟明稱，工聯會近日收到約20宗求助，當中涉及學校及非政府組織等僱主，指有僱員被迫放年假作自我隔離，例如一位到過廣東省的倉務員，返港後被公司要求放7日年假作自我隔離。

他稱根據勞工條例，調動年假要員工同意，不能僱主「話放就放」，否則是違法，僱主可能會到勞資審裁處受審判，因此希望僱主不要私自調動僱員年假。他稱已經將資料交給勞工處，並會盡快處理。

工聯會呼籲僱主要求員工自我隔離時，不要強迫放年假和無薪假。（劉錦華攝）

如隔離期間放無薪假 員工或會隱瞞不報

何啟明又指不希望僱主以放僱員無薪假方式作隔離，認為此舉會影響僱員生計。工聯會立法會議員麥美娟則表示僱員不希望被扣薪扣假，因此可能出現隱瞞的情況，不利控制疫情。

麥美娟又呼籲政府及僱主在疫症期間，為僱員提供一切可行的防疫措施及工作安排。她認為現時疫情依然在控制當中，因此呼籲政府容許公務員在家工作的安排延長多最少1星期，同時希望政府向商界接觸，呼籲所有僱主跟隨政府做法，容許僱員在家工作，並認為減少人流是控制疫情的最佳方法。

沒有口罩無法上班 呼籲限制口罩買賣

她補充現時香港全城找口罩，沒有口罩的僱員也無法上班，而基層市民難以高價買口罩，因此呼籲商家不要「發瘟疫財」，而政府在找到足夠供應後應全民派口罩，並立法限制口罩買賣，以確保供應充足，分配公平。

勞工顧問委員會勞方成員鄧家彪則表示，因疫情安排而出現的勞資糾紛，如計算薪金及假期等會「好快爆煲」，認為政府要有專人處理因疫情出現的糾紛。

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外判工亦為政府做事 促政府確保足夠口罩

鄧家彪又建議，如果有工種與政府服務有直接關係，如前線外判員工，政府有責任確保他們有足夠口罩，因為他們面對高風險的工作環境。他補充，現時各屋邨的做法有異，有屋邨承辦商確保員工每日有兩個口罩，有些則一日一個，而尚德邨的外判員工則沒有口罩供應。

鄧家彪又稱，對香港未來經濟發展不樂觀，認為政府應盡快落實早前宣布設立為期3個月的失業現金津貼。