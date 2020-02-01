【武漢肺炎】自由黨去信林鄭　批現行措施防疫功效存疑

香港的武漢肺炎確診病例持續上升，政府早前宣佈限制湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人士，不獲准入境香港，惟依賴旅客如實申報情況。自由黨今日（1日）去信行政長官林鄭月娥，指現行措施未有阻截從內地其他省市來港的旅客，防疫功效存疑，促請政府暫停所有內地人士入境。

自由黨榮譽主席周梁淑怡、主席劉健儀、立法會議員田北俊及鍾國斌(圖)，今日聯署去信林鄭月娥，促請政府暫停所有內地人士入境。（資料圖片）

自由黨榮譽主席周梁淑怡、主席劉健儀、立法會議員田北俊及鍾國斌，今日聯署去信林鄭月娥，促請政府暫停所有內地人士入境。聯署信中提到，武漢肺炎疫情發展迅速，香港確診病例持續上升，儘管港府日前已宣佈禁止所有湖北省居民，以及過去14日到訪過湖北省的人士入境，惟自由黨認為措施依賴旅客自行誠實申報，加上且內地人口流動性高，擔心措施未能有效阻截從內地其他省份來港的旅客，防疫功效存疑。

自由黨建議在疫情好轉之前，政府應即時暫停內地旅客進入香港，以降低病毒擴散風險的機率。由內地回港的港人可繼續如常入境，但需由特別通道處理，並呼籲他們進行自我隔離14日，按需要決定是否進行醫學監察。自由黨同時提出應向市民呼籲，如無必要暫時切勿前往內地已確診疫症的地區。

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎蔓延至港，至今累計共13宗確診個案。