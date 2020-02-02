【武漢肺炎】4成社福機構員工被拒彈性上班　有人留家工作被扣假

武漢肺炎肆虐，社會福利署早前公布，除了住宿照顧服務、綜合家庭服務中心、短期食物援助服務等多項措施繼續運作外，其他服務維持有限度服務至2月17日。 社會福利機構員工會昨天（1日）以網上問卷訪問667名社福界前線員工。其中有424名（63.6%）受訪者表示機構指示部分員工無需上班，當中363人（85.6%）獲安排留家工作，但有289人（43.3%）稱實際上仍維持正常上班安排，僅180人（26.9%）可獲安排留家工作，其中3人更需扣減補假或年假。工會認為，社會福利署的指引已就安排同工留家工作或候命「開綠燈」 ，但調查反映「上有政策下有對策」，有社福機構以不同原因為由，拒絕安排員工留家工作。

邱智恆（左）、張先生（右）。（黃舒慧攝）

工會在昨天早上11時到晚上12時透過網上問卷訪問667名社福界前線員工。其中有68人（10.2%）受訪者指所屬機構維持正常服務，79人（11.8%）指機構暫時所有服務，516人（77.4%）表示機構提供有限度服務，當中有限度服務主要為個案及輔導服務、宿舍服務、托管服務等。

有424名（63.6%）受訪者表示所屬機構指示部分員工無需上班，當中363人（85.6%）獲安排留家工作，但有3人稱留家工作需扣減補假或年假 。另外有195人（29.2%）稱所屬機構維持正常工作安排，48人（7.2%）指機構所有員工無需上班，但當中8人稱需扣減補假或年假。

至於實際執行情況，出現與機構公布有所不同的情況，有289 人（43.3%）稱實際上仍維持正常上班安排，180人（26.9%）則獲安排留家工作，當中3人稱需扣減補假或年假。

2成人稱機構無隔離安排

被問到機構就員工在內地回港或接觸高危人士的隔離安排，315人（47.2%）稱機構指引員工需自我隔離7至14天而無需扣假，有105人（15.7%）稱機構指引員工需自我隔離7至14天而需要扣假，128人（19.2%）稱機構無需員工隔離並繼續上班。

工會理事長邱智恆指出，社會福利署的指引已就安排同工留家工作或候命「開綠燈」 ，但調查反映「上有政策下有對策」，有社福機構以不同原因令留家工作的情況不能發生。邱智恆又表示，同工與醫護一樣「不怕死」，但認為社福機構需要盡「盡良心機構的責任」，盡量安排員工在家工作或候命，避免員工被感染。

社福工會舉行發佈會，公布「前線員工上班安排」問卷結果。（黃舒慧攝）

有機構停服務仍要求員工上班

邱又稱收到不同投訴，其中保良局新界嚴重殘疾人士家居照顧服務中心和特殊宿舍已停止服務，但仍要員工全部返回中心工作，形容做法極不合理，「喺口罩供應咁緊張嘅情況下，有啲同工返工，自己嘅口罩都喺度倒數緊。」工會理事張先生表示，所屬機構只剩下個位數的口罩，質疑機構根本不能應付一個地區的服務。

此外，有532人（79.8%）支持工會發起罷工聲援醫罷工。工會表示，一直與醫護工會商討如何支援醫護罷工委員會，看看如何響應罷工，希望不讓醫護感到孤單，又指社福界罷工委員會將於本周討論業界罷工安排。