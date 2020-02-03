【武漢肺炎‧拆局】口罩戰後下個炸彈在社區　政府何時才學精？

政府較早前徵用位於美孚的饒宗頤文化館內的旅館「翠雅山房」作隔離營，消息公布後隨即引起當區居民不滿，有居民昨日（1日）及今日（2日）在美孚附近一帶堵路及引發警民衝突，更有市民被捕，包括公民黨美孚中區議員、深水埗區議會副主席伍月蘭。 據建制派人士透露，政府在徵用翠雅山房前，並未有諮詢或知會建制派，只通知了深水埗區議會主席楊彧。消息人士表示，從管治博弈角度，抗疫戰的下一個政治炸彈將在社區，物色所謂「隔離營」的檢疫中心和「指定診所」，難免掀動區民情緒，但政府從未學精，不諮詢、不吹風、不測水溫，一味硬闖，一再搬起石頭砸自己的腳。

美孚居民為抗議政府徵用翠雅山房作隔離營，繼而引起一連兩日的堵路示威。（資料圖片）

建制派人士表示，自從武漢肺炎疫情爆發後，港府在「口罩」供應一役已節節敗退，理論上應該學聰明一點，未來每一着都步步為營，減少政治失分，可惜「豬隊友」習性未改。

擺在眼前，抗疫戰的下個炸彈在社區之內，主要有兩大「伏位」。

第一，徵用民居附近的地方作俗稱「隔離營」的檢疫中心。除了美孚居民為抗議政府徵用翠雅山房作隔離營，繼而引起一連兩日的堵路示威外，早前政府欲將粉嶺暉明邨用作「隔離營」的消息傳出後，同樣引起當區居民堵路示威，更有人在邨內兩大廈投擲汽油彈縱火。可以想像，假若政府繼續徵用民居附近的設施作隔離營之用，類似的示威很可能陸續有來。

第二，物色專門處理武漢新型肺炎的指定診所。放在眼皮底下的例子，當政府宣佈打算將九龍灣健康中心轉為指定診所後，麗晶花園居民隨即群情洶湧反對。目前局方未有公布餘下6間的指定診所的實際地點，一旦政府公布之日，又是抗爭突起之時，預料會掀起另一輪激烈抗議衝突浪潮。

其實，建制派早估計到物色「指定診所」和「隔離營」兇險程度。例如上月23日，九龍西陳凱欣和九龍城區議員張景勛就去信醫管局行政總裁高拔陞，表明區民非常關注「指定診所」設立在屋苑附近和人流頻密地方，要求局方改變策略，將七間指定診所轉設為發燒或流感分流診所，以紓緩急症室求診高峰期壓力，而懷疑感染武肺的病者則集中於醫院處理及治療，以減低傳播風險。不過，以高官的脾性，多少會聽得入耳？

粉嶺暉明邨堵路事件，已證明政府硬闖徵用地區設施作檢疫中心，必引起強烈反彈，惟美孚翠雅山房事件依舊上演，究竟是政府真的找不到更合適的地點，還是輕視民意反彈懶於拆彈。據悉建制派亦強烈反對在地區物色檢疫中心，分別只是不會像民主派般堵路衝擊，有建制派議員甚至「獻埋橋」，要求政府研究其他方案，包括「身先士卒」先徵用禮賓府附近的港中醫院、像北京「小湯山」般在新界荒地快速建貨櫃屋作「隔離營」，以及利用使用率低的公立醫院包括啟德醫院、天水圍醫院和北大嶼山醫院等，因為醫院的防控措施始終比一般房屋優良，較令人安心。不過，觀乎翠雅山房的個案，官員是意見接受，方案依舊。

抗疫戰這場仗，港府的民望又會失血多少？