【武漢肺炎】政府急轉彎以組合屋「止咳」　為何最快3月中才有？

武漢肺炎疫情擴大，本港懷疑出現本地感染個案。政府近日先後計劃在粉嶺未入伙公屋暉明邨和饒宗頤文化館旅館「翠雅山房」作檢疫設施，但都遭到附近居民強烈反對，就算不會觸礁，未來再在民居附近覓新址的阻力亦極大。 政府fb專頁「添馬台」昨晚（2日）發帖透露一個玄機，指政府正全速準備在現有的3個檢疫中心和西貢戶外康樂中心以組合屋形式增加單位。一般相信，如計劃成功，將可增加選址的靈活度，減低社會上的阻力。惟帖文同時表示，由於「準備需時，第一批約100個單位最早在3月中才落成」。 消息人士對《香港01》透露，採用組合屋形式的實際困難，在於基本的組裝工序要在中國內地進行。但內地工廠亦面臨停工，延遲了生產工序，故難以在短期內投入使用。

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檢疫中心選址成政治炸彈

疫情影響之下，特區政府由於未能確保口罩供應、未有進一步加強入境措施把關，引爆兩顆政治炸彈。在早前暉明邨一役，居民不滿檢疫設施選址太接近民居堵路示威，甚至有人在邨內兩大廈投擲汽油彈縱火。群情洶湧下，在饒宗頤文化館設檢疫設施，同樣遭到美孚居民強烈反對，令疫情出現後稍為平息的警民衝突再現人前。可以預期，若當局繼續在社區尋覓檢疫設施選址，以政府現時管治威信，遇到的阻力必定有增無減。

據政府說法，麥理浩夫人渡假村、鯉魚門夫人渡假村、北潭涌渡假營提供的單位只有97個，目前已使用71個。一旦疫情擴大導致檢疫設施不敷應用，而政府而未能覓得新址，便需要進行家居隔離，屆時相信又會是另一波爭議的源頭。

使用組合屋作為檢疫設施，在選址上會有更大靈活度，例如可在現有的檢疫設施附近直接增加單位，或是設在一些人煙稀少的地點，減低爭議，無怪乎政府會有「轉向」的打算。

消息人士說，政府明白以現時的政治氣候，尋覓新檢疫中心選址並不容易，若要展開諮詢程序以減地區阻力，又需時頗長，未能解燃眉之急，故目前集中以組裝屋處理。

麥理浩夫人度假村再次被預留作檢疫中心，預留安排作「隔離營」，但可供應單位有限。（黃偉民攝）

本地無基本組裝 內地停工影響供應

不過要在極短時間內設組合屋，面對頗大的技術困難。由於香港沒有企業進行最初的組裝工序，會做這些工作的企業一般都在內地或國外。本屆政府上場之初，研究利用貨櫃組合屋作過渡性房屋時，亦因為施工程序不在香港進行，難以監察質素，一度遇上技術難題。

息人士對《香港01》表示，這些檢疫設施組合屋的水電、機件等問題都相對易處理，最大問題是基本組裝工作都須在內地進行，而內地受疫情影響，農曆新年假期延長加上人員流動不便，不少工廠都停工，影響供應。該名消息人士預期，要到往後一兩個星期，這類工廠才會漸漸復工。