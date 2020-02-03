【武漢肺炎】林鄭籲區議員勿再反對檢疫設施安排　民主派聯署譴責

行政長官林鄭月娥今（3日）在記者會上表示，在今次防疫工作中，足夠的檢疫中心設施是防疫工作的必要條件，包括家居檢疫的各項安排、亦包括醫管局需要啟動各項指定診所。

她指政府仍在努力尋找設施，「但每次找到，甚至未正式公布，已經受到強烈反對甚至惡意破壞設施，將大大影響今次防控疫情的工作」，呼籲各區區議員及居民不要再反對。

她表示，同心抗疫政府希望在社會上得到認同，強調公共衛生的工作在社會上需要得到每一個人支持及市民的配合。