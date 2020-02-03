【武漢肺炎】林鄭籲區議員勿再反對檢疫設施安排　民主派聯署譴責

撰文：鄭榕笛
最後更新日期：
行政長官林鄭月娥今（3日）在記者會上表示，在今次防疫工作中，足夠的檢疫中心設施是防疫工作的必要條件，包括家居檢疫的各項安排、亦包括醫管局需要啟動各項指定診所。
她指政府仍在努力尋找設施，「但每次找到，甚至未正式公布，已經受到強烈反對甚至惡意破壞設施，將大大影響今次防控疫情的工作」，呼籲各區區議員及居民不要再反對。
她表示，同心抗疫政府希望在社會上得到認同，強調公共衛生的工作在社會上需要得到每一個人支持及市民的配合。
暉明邨泰暉樓大堂遭縱火，政府宣布由於暉明邨受嚴重破壞，不再考慮用該處或其他公屋作檢疫設施。（資料圖片）
政府上月宣布將未入伙的粉嶺暉明邨，改裝作新型冠狀病毒確診病人的密切接觸者或醫護人員入住，惟惹來暉明邨附近居民不滿，有街坊上街堵路及在暉明邨部分樓宇縱火。
事後林鄭月娥宣布由於暉明邨受嚴重破壞，不再考慮用該處或其他公屋作檢疫設施。林鄭月娥表示，若政府找不到足夠的檢疫措施而社區有廣泛傳播，政府將要實行家居隔離，屆時社會要有心理準備，若無檢疫中心的設施，可能自己的鄰居，就是正在接受家居隔離者。
十八區區議會正副主席發聲明，指徵用社區設施做隔離中心的做法及計劃，連地區民政專員也未確切清楚之，難以釋除市民疑慮，民主派對林鄭月娥拒絕與社區溝通、剛愎自用予以強烈譴責。