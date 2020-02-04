【直播】林鄭批罷工影響多項醫療服務　「情況非常令人擔心」

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，特首林鄭月娥昨日（3日）再宣布新防疫措施，進一步擴大局部封關，今日（4日）凌晨起關閉羅湖口岸、落馬洲支線、皇崗口岸和港澳碼頭等，只維持機場、深圳灣口岸、港珠澳大橋三個口岸可供出入境。 林鄭月娥今日（3日）出席行政會議前會見傳媒，料回應疫情最新發展、「醫管局員工陣線」啟動第二輪罷工等事件，《香港01》會現場直播。

林鄭月娥指，任何人若認為以極端手段威逼政府，都不會得逞。（資料圖片）

林鄭在開場白中主動回應醫管局員工陣線的罷工行動，指從醫管局高層得知，醫療服務受影響，包括加護病房、癌症治療、通波仔、放射性治療等，當中包括不少危重病人，尤其心痛是新生嬰兒深切治療部也受影響，情況令人非常擔心。

行政長官林鄭月娥今(4日)出席行會前會見傳媒，她表示從醫管局行政總裁得知，醫管局的服務受到罷工影響，包當中括新生嬰兒深切治療部，情況令人痛心。林鄭一再重申對這些，「醫者父母心」、「仁心仁術」的醫護人員表示感謝。

林鄭月娥提到，因有人不緊守崗位導致醫療人手短缺，有私人執業醫護人士願到公立醫院幫忙，她留意到網上有人到這些出手協助的醫護人員起底，對此表示遺憾。

她又強調，特區政府把醫護需求放在首位，並會把他們需要的資源、物資放在首位。她一再重申資源不是問題，政府會千方百計從全球搜購物資回港，另外會積極制定檢疫中心的安排，她表示香港人口密集，檢疫中心設在偏僻地方幾乎無可能做到，她保證政府會做好檢疫中心的衛生防控。

最後她宣布，由於有個案反映部份病人隱瞞曾前往內地的經歷，政府為加強對醫護人員支援，會在本周內設立電子系統讓醫護人員知悉病人是否曾經離港。

問答環節中，林鄭強調，冠狀病毒不斷變化，政府的公共衞生策略因形勢改變，過去這段日子已有四輪公布，否認將政治置於衞生事務之上。她再次呼籲，只能透過全民抗疫，「每個人都有責任抗疫」，政府有主要責任，醫管局員工亦有責任，強調昨日罷工行動影響大，包括一些關鍵的手術服務、癌症病人診治、新生嬰兒深切治療等亦受影響，呼籲罷工醫護以病人權益為重。