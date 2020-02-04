【武漢肺炎】黃埔男患者離世　經民聯捐家屬10萬元　設應急基金

武漢新型肺炎疫情持續擴大，本港至今共有15宗確診個案，醫院管理局今早（4日）證實，第13宗個案的39歲確診男病人病重離世，成為本港第一名感染新型冠狀病毒後不治的病人。 經民聯立法會議員梁美芬見傳媒時，宣布經民聯會發起緊急應變基金，先帶頭向死者家屬捐出10萬元，希望能鼓勵商界集腋成裘。

黃埔花園39歲男子，早前由伊利沙伯醫院轉到瑪嘉烈醫院隔離診治。（資料圖片／王譯揚攝）

根據病人提供的資料，病人曾於上月21日乘搭高鐵由香港到武漢，於潛伏期內未有到訪任何醫療機構、濕街市或海鮮市場，亦未有接觸野生動物；病人的家人沒有出現病徵，已被送往檢疫中心接受隔離監測。據了解，男病人原本情況穩定，惟今日早上心臟突然停止跳動，最終宣告不治。

梁美芬對事件表示非常難過，向死者家屬致以衷心問候，並宣布經民聯會發起緊急應變基金，帶頭向死者家屬捐出10萬元，希望能鼓勵商界集腋成裘。她解釋，03年沙士時同樣有人成立緊急應變基金，認為始終要有人率先行動，會再與商界討論，細節容後公布。 梁美芬又希望基金能幫助市民購置物資，以及協助因疫情而手停口停的工友。

對政府抗疫遲緩表失望

梁美芬又對政府的抗疫措施遲緩表示失望，批評政府優柔寡斷，應盡快進一步限制入境人流。她建議應要求非本地旅客入境時提供醫生證明，而本地居民若曾到訪過嚴重疫區，需安排強制隔離，而曾到訪過內地而未有病徵的即進行家居自我隔離。