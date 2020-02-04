【武漢肺炎】荃灣舊區污水渠失修　垃圾糞便四處　議員憂散播病毒

新型肺炎全球關注，近日有醫學報告指，病人排泄物內有大量新型冠狀病毒，社會關注污水渠會否如沙士一役，成為隱形播毒渠道。《香港01》記者在荃灣二坡坊、三坡坊一帶後巷巡視，發現衞生環境相當惡劣，地面外露的去水渠充滿各種污水，更有污水渠一直滲漏。 由民建聯立法會議員陳恒鑌推動的組織「社區抗疫連線（荃灣）」，今日（4日）召開記者會，要求政府主導荃灣區內維修污水渠的工程，並加強區內清潔工作，以防病毒由此散播，造成社區爆發。

社區抗疫連線（荃灣）促請政府主導荃灣區內污水渠的維修工作。（周禮希攝）

陳恒鑌指，新型肺炎情況嚴重，但污水在荃灣舊區「四圍流」，如區內將來有疫情出現，有機會因此出現社區爆發。他又表示，沙士期間政府一度很重視污水渠維修，可惜多年過後，仍未改善，希望問題今次得到政府重視。

《香港01》記者在荃灣二坡坊、三坡坊一帶舊樓的後巷巡視，發現衞生環境極為惡劣，在各條後巷兩旁外露的去水渠上，充滿由食肆及其他各種店舖流出的黑色、奶白色，以至泥黃色的污水，垃圾隨處堆放。

水管方面，不少老化的水管已出現破損，更有由住房通向地下的污水渠，在半空處一直滲漏，污水一直從空中流出，滴至巷內雨水渠。二坡坊的街上，亦有糞便無人清理。

有污水從水渠半空的滲漏處中一直滴下，雨水渠形成由污水聚集的小水窪，水管上亦有污水流下的水痕。(周禮希攝)

倡政府以「樓宇更新大行動」資金助維修

陳恒鑌在記者會上提出3點建議，包括要求政府果斷處理污水渠維修問題，不要只發信警告，如果無法組織市民自行維修，政府應主動擔當有關工程角色；建議政府考慮以「樓宇更新大行動」的資金，協助維修。

他又提到，現時食環署的清潔工人收集垃圾到手推垃圾車時，不時會滴水，假設垃圾內有污染物，將令病毒周圍傳播，故他希望這些手捱車底可以加裝底盤，盛載有關滴水。

陳恒鑌批封關「政治凌駕人命」

民建聯明日將與政務司司長張建宗就新型肺炎防疫工作會面，陳恒鑌說，將向張建宗提出荃灣污水渠的問題，希望他協助統籌，強調荃灣區一旦在疫症失守，不單是該區長者的問題，疫症更會因為社區爆發而漫延，強調「不希望有一幢樓失守」。

對於政府拒絕全面封關，陳恒鑌相信有關做法可減低來港人流，但認為未夠徹底，希望政府考慮要求曾到嚴重高危地區的人士，需要進行家居隔離。他批評，醫護在疫症當前搞罷工並不可取，是「以政治凌駕人命」，對緊守崗位的醫護人員造成更大壓力，希望罷工醫護臨崖勒馬，強調封關與否絕非罷工理由。

目前口罩來貨短缺，特首林鄭月娥今早見記者都表示政府採購有困難，陳恒鑌表示，民建聯搜集物資收集亦有困難，因不少國家都預留物資自用，不願輸出。他指民建聯建議引入本地口罩生產線，如有熱心人士有多餘的口罩可捐贈，民建聯可代為轉贈有需要人士。