【武漢肺炎】引《緊急法》配給口罩　成政府「絕地救亡」殺著？

武漢新型肺炎殺到香港，口罩缺貨，全城瘋搶。特首林鄭月娥前日（4日）更為官員下達「限罩令」，大呻政府也入貨困難。現時市民買口罩要先到先得，凌晨捱凍排隊，並可能要面對商店抬價。近日部分建制派人士，包括民建聯主席李慧琼，都建議政府必要時引用《緊急情況規例條例》（《緊急法》）限制口罩價格。 《緊急法》可賦予政府接近無限的權力，政府於去年反修例風波一度「亮劍」訂立禁蒙面法，一度觸發更大規模上街暴力示威抗議，加上港府宣傳戰節節敗退，令《緊急法》蒙上污塵。若今日動用《緊急法》限制口罩價格，甚至實行配給，在目前嚴峻的疫情之下，能確保市面上的口罩不會被無理抬價，一可穩定民心，二可減低社會對《緊急法》的負面印象，會否成為政府一石二鳥的「絕地救亡」殺著？

▼一罩難求 全城搶購▼

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《緊急法》賦予權力接近無限 包括限制銷售行為

本地出現疫情後，口罩成為市民的搶購目標。部分市民即使有口罩儲備，都有可能擔心無法再購買，傾向多買囤積自用，一時之間需求大增。部分商家看準短缺大幅抬價，市民缺貨之下明知「被宰」亦要無奈付鈔。再加上林鄭前日的「限罩令」言論，讓外界產生政府連自己僱員的口罩供應都無法保障的觀感，加劇恐慌情緒，形成惡性循環，需求持續上升，排隊爭購口罩的超長人龍依舊成為各區的獨特風景線。套用政府邏輯，排隊買口罩的聚集人流也會增加交叉感染風險，從防疫角度，其實絕非理想現象。

現時的《緊急法》賦權行政長官會同行政會議，當評估屬緊急情況或危害公安的情況下，可訂立任何行政長官認為合乎公眾利益的規例，即接近「無限權力」。細看條例內容，包括了對貨物的貿易、出口、進口、生產及製造；對財產及其使用作出的撥配、管制、沒收及處置。條例亦讓政府向受該等規例影響的人支付補償及報酬，以及就上述補償作出決定。

換言之，政府一動用此例，即有權對口罩的出入口、生產以至整個售賣過程作全面控制，包括限制其價格，壓止大幅抬價的情況。倘政府想再進一步，更可以利用條例就口罩實施配給，類似澳門的形式進行指定商店、指定價格的限購，甚至由官方統一進行，具體形式可再商議。

現時一罩難求，市面有高達1780港元一盒50枚口罩出售。（facebook圖片：鄭敬基 Joe Tay )

保口罩穩民心 挽回形象第一步

去年反修例風波後政府民望低迷，管治威信大失，外界原先觀望政府能否透過防控疫情挽回一點分數。

然而從1月至今，政府多項防疫措施都被指反應緩慢，如疫情出現前以「填表人流有風險」為由拒絕為高鐵抵港者引入健康申報，豈料，偏偏第一宗本港確診個案，患者正是從高鐵抵港，政府於是急急於1月24日「補鑊」，於高鐵實行健康申報制度。另外，港府於1月30日開始逐步關閉關口，又被指距離出現本地個案已超過一星期，有點防疫滯後。至於口罩問題，更是到了手忙腳亂的窘境，供應遲遲沒有具體措施，只多次表示正與供應商聯絡，林鄭前日的「限罩令」言論，更等同直接宣布採購口罩工作失敗。時至今日，連建制派都對政府「撐唔落手」。

採用措施限制口罩的買賣，壓止市面搶購、抬價的情況，是穩定民心的重要一步。雖然未必即時解決供應問題，但起碼在資源有限之下確保平均分配，有機會成為政府「絕地反擊」、稍為挽回支持的殺著。

政府在防疫上被指反應緩慢，再度失分，採用果斷措施限制口罩銷售，或有助挽回一點民望？（歐嘉樂攝）

《儲備商品規例》有限制 《緊急法》不一定用於政治事件

近日多名立法會議員都提出可引用《儲備商品規例》，規限口罩儲備及價格，並以先訂立後審議的形式實行，自然是個值得考慮的方案。但現實問題在於，《儲備商品規例》一般會規定商品要有一定儲備，但目前市面口罩供應不穩定，很難要求商家儲存指定數量。相對而言，《緊急法》沒有相關制肘，更能產生政治邊際效應。

政府於去年10月初引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，已被視為一項極具政治意味的舉動，執行下來亦遇上質疑：例如保安局局長李家超曾表明衝突現場採訪的記者符合豁免原則，但現場警察多次被發現強行扯開記者面罩，惹來批評；在法律上又遇到司法覆核挑戰，現時案件司法程序仍未完成。客觀上，《緊急法》被部分人貼上負面標籤，純粹是政府抗擊對手的政治武器。

若政府動用《緊急法》限制口罩售賣，可向公眾展示一個明確信息，此法例不單單用於政治目的，同樣可處理社會民生的緊急議題，重新為《緊急法》「正名」，洗刷「污點」。倘從這角度看，就不僅解決了公共衞生的民生問題，還可一併處理了政治問題。