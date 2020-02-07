【武漢肺炎】民主黨設世界夢號支援熱線　赴碼頭了解情況

星夢郵輪旗下「世界夢號」上月24日抵達廣州南沙碼頭的旅客中，有八人確診武漢肺炎。「世界夢號」日前由本港前往台灣，惟日前被台灣當局拒泊岸後停泊啟德郵輪碼頭，1800多名本地旅客及1800多名工作人員被滯留船上至今。外界關注郵輪船上物資是足夠供應船上全部乘客及工作人員。據船公司了解，船上有9名兩歲以下的嬰兒需要嬰兒用品的需要，另有旅客需補給緊急藥物。郵輪會於早上9時開始，接收船上乘客親友帶到啟德郵輪碼頭的物資，並轉交到船上指定乘客的手中。 民主黨立法會議員黃碧雲、黃大仙區議員莫嘉嫻及觀塘區議員會副主席莫建成今日（7日）到郵輪碼頭，了解世界夢號的最新情況，並交代該黨「世界夢號」支援熱線接獲之個案的最新情況。

民主黨立法會議員黃碧雲今早（7日）九時與黃大仙區議員莫嘉嫻、觀塘區議會副主席莫建成及九龍城區議會主席蕭亮聲一起到郵輪碼頭，了解世界夢號的最新情況。（郭倩雯攝）

【09:47】立法會議員、民主黨黃碧雲到啟德郵輪碼頭了解情況，並引述衛生署指有33名船員出現發燒及上呼吸道感染的徵狀，暫時未發現船員感染武漢肺炎。截至昨晚8時，船上有1名乘客發燒，已經送醫治理，並正接受有關的病毒測試，另外，有8名乘客出現輕微的上呼吸道感染徵狀，衛生署會抽取樣本進行病毒測試。

黃碧雲表示，民主黨的熱線電話接獲17個求助個案，當中6個涉及藥物問題，擔心會缺乏藥物，包括血壓藥及其他長期病患藥物。

另外，黃指船公司現時只提供自助餐，並建議應提供包裝好的食物送到船上，避免交叉感染，又批評衛生署沒有向船上的人發放專業指引，現時只能靠外界向船上乘客傳遞訊息。

【0955】立法會議員黃碧雲表示，民主黨開設支援熱線後收到17個求助，其中6個關心藥物情況，指今日已開始缺藥，當中有長期病患者，「如果唔補充佢地係會斷藥。」據她了解郵輪內有兩個駐場醫生，但不知可否配藥，認為應該要讓所有乘客知悉可否配藥。她亦收到求助人「全程淨係帶得一條褲」，另有一個個案缺乏嬰兒奶粉尿片。

【0957】黃大仙區議員莫嘉嫻稱，當民主黨成立熱線時，真的有船上乘客及家人表示擔心。她建議船公司也成立熱線讓乘客查詢，及呼籲政府向他們提供協助。乘客不見到船上有消毒，因此擔心船上衛生情況。

【0959】莫嘉嫻稱，希望船公司作更頻密的廣播，令乘客得知船上現時狀況。她舉例，有乘客不清晰他們的家屬能夠到郵輪碼頭，向船上乘客傳遞日用品的訊息。

【10:50】星夢郵輪市場部副總裁葉靜文指，船公司由首日封船起，已經容許乘客家屬在碼頭為船上的人送上物資，如個人物品及藥物，但因為船上的人不能離開，物資需要經過海關檢驗，因此需要更多時間將物資送上船艙。船公司在一開始已經向政府表示部分乘客有處方藥物的需要，惟船公司與香港任何醫療衛生系統沒有關係，無法得知乘客病歷，亦無法處方藥物，因此，處方藥物問題需待政府有關部門處理。

葉靜文表示，已關閉船上的大型設施，如兩層高的歌劇院，而且船公司有向船上乘客廣播及提供指引，但現階段，政府未有進一步的指示，確實落船日期或其他措施尚待政府指引。

【11:15】有乘客家屬到碼頭關口送上物資，物資需經海關檢驗，再由工作人員帶到船上。