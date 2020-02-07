【武漢肺炎】疫情暫緩社會運動？ 港研：抗疫為港府急務能撫民心

新型冠狀病毒疫情持續，全城陷入瘋搶口罩等物資狀況中，變相緩和了早前長達7個多月的反修例風波觸發的政治緊張氣氛。香港研究協會今日（7日）發佈一份關於市民對社會民生焦點議題的調查，超過一半受訪者認為，在未來三個月多數或一定不會發生恐怖襲擊，反映市民對社會治安的憂慮有所紓緩。

調查表示，56%受訪者支持培訓本地醫生。（資料圖片/高仲明攝）

調查在1月6至22日，以電話形式訪問了1132位18歲以上市民。

社會氣氛緩和 市民對治安信心增強

結果發現，有51%受訪者認為未來三個月一定不會或多數不會發生恐襲，較去年進行的調查結果，上升6個百分點，反映近日社會運動有所緩和，公眾對治安的信心增強。

56%受訪者支持培訓本地醫生

武漢肺炎疫情持續，調查指51%受訪者非常滿意或比較滿意香港醫療服務質素，平均較去年多2%；不滿意的則有45%；56%人認為應透過調配或培訓本地醫生，紓緩公共醫療服務的人手短缺問題，另有37%人認為要優先放寬條件吸引海外醫生。

協會指，香港經歷長達半年多的政治風波，又要應對突如其來的疫情，對社會以至政府管治帶來莫大的考驗。港府當前急務是掌握民情，做好防疫及民生紓困措施，亦應積極思考更多中長期政策，如落實社會改革。

49%受訪者認同「400元」補貼

另外，在交通支出問題上，56%受訪者認為公共交通對自己造成負擔，而去年初實行的公共交通費用補貼計劃，有49%受訪市民認為有助舒緩乘搭市民公共交通開支的負擔，無助舒緩的有38%，反映近半受訪市民對計劃的態度正面。