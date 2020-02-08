【武漢肺炎】強制檢疫刊憲5月7日午夜失效　物流署庫存1200萬口罩

武漢新型肺炎疫情持續，本港外科口罩供應緊張，市面連日來出現搶購潮。財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，政府物流署已接洽接近20個國家超過400個供應商，目前已訂購超過4 800萬個口罩，至今已送達的口罩約300萬個，其餘的希望陸續如期運到。 劉怡翔指，物流署目前的庫存並不充裕，只有約1,200萬個口罩（已包括直接購買及已送達的約300萬個口罩），供各政府部門使用，其中會優先供應予衞生署的醫護及港口衞生人員、向市民提供服務的前線人員，以及檢疫中心的市民及工作人員使用。 另外，政府周五（7 日）就來港人士強制檢疫規例刊憲，據有關內容，規例定於5月7日午夜失效，即有關制度將實施三個月。

▼市民近日搶購口罩情況▼

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劉怡翔提到，由於全球各地都面對市場供應緊張，有些國家更已實施出口管制，所以已經訂購的物品能否如期全數送達，是其中一樣挑戰，但他強調，正因如此，政府更要繼續努力多管齊下全球採購。

他又說，物流署一月底以公開招標的形式購買口罩，是一個「補底」的做法，目的是通過全球公開招標，接觸更多的供應商，希望能爭取更廣泛的貨源。他表示，雖然招標未必有回應，但政府不想放棄任何機會，而這並不影響直接採購的工作。