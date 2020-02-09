【武漢肺炎】何君堯讚內地處理疫情迅速　籲港府學習

武漢新型肺炎持續，建制派立法會議員何君堯在港台節目《給香港的信》中，稱讚內地政府應對疫情迅速，指武漢封城並非容易處理的事，寄語香港政府學習。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國逾三萬人確診▼

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「中港命運緊密相連」

何君堯提到，2019年全球政局不穩，面對英國脫歐、美國總統特朗普彈劾議案、澳洲和亞馬遜森林都出現山火，各地包括印度、香港、西班牙加泰羅尼亞都有大型示威，中美貿易戰亦劍拔弩張，幾乎到了零和遊戲、「相互保證毀滅」的地步，直到12月才出現轉機，他認為美國在談判過程中的要求不合理，但相信特朗普最終意識到總需要帶出一點談判成果，取悅選民以尋求連任。

何君堯指，去年的《逃犯條例》修訂引起公眾巨大的反彈、一系列的暴力事件，對特首林鄭月娥的管治威信亦有嚴重的挑戰，而事件至今還未完結。正當大家都盼望2020年會帶來新景象之時，武漢新型肺炎又來襲。他指，下筆之時香港暫時有17宗確診個案，對比全球總數所佔比例相對小，但大家不能掉以輕心。他指出，中國和香港的命運緊密相連，國際社會都在注意兩地如何處理疫情。

批醫護罷工「可恥」

肺炎在中國內地大規模爆發，但何君堯認為中國政府處理疫情已相當迅速，例如武漢人口達1,100萬，封城不是一件容易處理的事。他盛讚國家主席習近平處理的效率，展現了其專業水準和決斷力，認為香港政府可向內地的效率學習。近日醫管局有員工因不滿政府拒絕封關增加醫療負擔，罷工抗議，何君堯形容事件「可恥」，指斥醫護界將醫療事件政治化。

根據官方公布，中國內地至今有36,801人確診染上新型肺炎，804人死亡。

何君堯最後引用著名小說《雙城記》的開頭：「這是最好的時代，這是最壞的時代；這是智慧的時代，這是愚蠢的時代」，寄望香港2020年能邁向更好與更有智慧，摒棄愚昧和天真。