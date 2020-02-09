【武漢肺炎】民主黨斥強制檢疫如無掩雞籠　促派員陪入境者到處所

武漢肺炎疫情擴大，政府由昨日（8日）凌晨起，對由內地入境香港人士實施強制檢疫14日。民主黨立法會議員黃碧雲聯同十多名區議員，今（9日）早到金鐘政府總部外請願，批評隔離措施成效不彰，要求入境人士包括必須由衛生署人員陪同入境港人到達隔離處所，以及派警員駐守隔離營。

民主黨到政府抗議，批評政府強制檢疫措施欠成效。（張浩維攝）

促衛生署陪同入境人士到隔離處所

民主黨成員手持標語橫額，在海富天橋游行至政府總部外請願，沿路高呼口號「政府抗疫得把口」等口號。黃碧雲批評，政府的14日強制隔離措施如「無掩雞籠」、「國際笑話」，放任入境人士自行申報住宿地點及乘公共交通工具，變相令病毒自由出入香港。

她要求入境人士包括必須由衛生署人員陪同入境港人到達隔離處所，住處不能有同住者，以及每天聯絡隔離人士以了解他們有否遵守隔離規定。

她又提到，政府設立的隔離營正招募退休公務員及童軍駐守，民主黨認為以上人士無執法權，「如果有人衝出嚟你要點？同佢鬥快跑？」認為應由受專業訓練的警員駐守隔離營以應付緊急事故。

屯門區議會主席陳樹英表示，深圳灣及港珠澳大橋沒有封關，對屯門及新界西居民帶來巨大威脅。她呼籲B3 巴士線車長罷駛以迫使政府封關，並關注B3線巴士車廂消毒不足、車長無足夠口罩供應等問題。

另外，民主黨為被困「世界夢號」及「鑽石公主號」船上乘客設立兩條求助熱線。負責的民主黨黃大仙區議員莫嘉嫻指，求助個案主要關於藥物短缺，以及有乘客憂慮滯留船上會被僱主當作曠工；經溝通後，郵輪公司同意向乘客發出滯留證明書，民主黨希望僱主對僱員多加體諒。