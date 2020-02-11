【武漢肺炎】林鄭：冀今日內聽取匯報長康邨康美樓調查　

衞生署衞生防護中心公布，截至昨日（10日）晚上8時，本港全日新增6宗新型冠狀病毒感染確診個案，至今確診個案累計42宗。其中青衣長康邨康美樓懷疑出現環境感染，全幢的07單位居民到檢疫中心隔離。行政長官林鄭月娥今(11日)早出席行會見見傳媒，希望今日內聽取匯報長康邨康美樓調查情況。

【10:13】林鄭月娥提到最近有一宗確診個案是有關家庭聚會「打邊爐」，她呼籲各界市民在近日應忍耐一段時間，配合指宗減少社交接觸，希望大家出一分力令香港打贏這場抗疫戰。

【10:08】林鄭指，內地抵港人士強制檢疫措施實施三日，截至昨日午夜，有2196人需接受強制檢疫，超過九成人都是港人，大部分人都在家居隔離，她續指接受強制隔離人士並非來自湖北，不是確診人士緊密接觸者，本身無病徵，衞生防護中心亦評估他們感染風險較低，對於有指正接受強制檢疫的人士，在社區播毒的說法並不正確，強調要求接受強制檢疫人士自律，及負上刑責，同樣重視執法工作，亦已投入了大量人力物力進行。

民政事務處至今，接到正接受強制檢疫人士約400個查詢及求助電話，有關求助已轉介社會福利署跟進，協助他們生活所需。

【10:03】食物及衞生局局長陳肇始表示，康美樓有34樓，當中第12宗 及42宗個案的病人及其緊密接觸者已入院及在檢疫中心接受隔離，四位病人分別送去三間瑪嘉烈醫院、屯門醫院、以威爾斯親王醫院。

截自今早7時，康美樓其餘住戶中有20人已送去四個檢疫中心，包括麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村、保良局北潭涌度假營及翠雅山房。另有3人正在安排去檢疫中心。

她表示，衞生防護中心已設熱線供康美樓居民查詢。另外食環及房署會為大廈進行撤底消毒。

運輸及房屋局局長陳帆指，自疫情開始後，房署及食環人員已為所有公共屋邨加強清潔工作，就個別出現確診個案的屋邨會就升降機等設施再加強清潔。 就康美樓情況，經工程同事昨過視察後，初步見到307單位的住戶曾進行自行改裝工作，把排氣管作改動。同事今日會再去現場作深入調查，呼籲大家不必作揣測，有進一步調查結果會再作交代。

他重申，長康邨有別於淘大花園情況，長康邨去污水管設計在室外，淘大花園的去污水管在牆外，因喉管爆開而令病毒傳播的情況不盡相同。

冀今日內聽取匯報康美樓調查情況

【10:00】行政長官林鄭月娥先交代青衣長康邨康美樓的情況，表不會跟進調查兩宗於康美樓居住的確診個案。林鄭稱，特區政府高度重視，衞生防護中心會連同工程師今日繼續詳細調查。

她又指，正如袁國勇教授凌晨記者會上指出與當年淘大個案不相同，但也絕對不會掉以輕心，會詳細、全面調查，今日亦會會派專家進行初步調查，期望他們今日可與林鄭會面，聽取匯報及其意見，並要求這些團隊盡快向公眾交代。

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香港最新確診42宗新型肺炎個案，其中第42宗個案與第12宗個案同樣居於長康邨康美樓不同層數的07單位，相隔約10層。該大廈的設計是用同一條糞渠接駁，亦有「U型」去水位，但經初步視察後判斷去水位無問題，不過糞渠接駁一條排氣管，而排氣管是在室內但並無完全密封，故不能排除可從排氣管傳播病毒，需由工程師再作檢查。

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇教授稱，現階段不能排除存在飛沫或接觸傳播。他重申，今次即使是經渠管空氣傳播，「但無論如何也不是淘大花園情況，因今次U型渠無問題，而係排氣管有事。」

當局在凌晨時份安排撤離康美樓2至35樓所有07單位住戶。