【武漢肺炎・直播】黃碧雲聯同「鑽石公主號」郵輪旅客家屬見傳媒

停泊日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，昨日(10日)新增超過60人確診新型冠狀病毒，連同早前確診的70人，郵輪至今最少130人感染新型肺炎。船上3000多名被隔離人士中包括200多名港人，有人面臨自備藥物耗盡的問題。 民主黨立法會議員黃碧雲將於早上10時半聯同「鑽石公主號」郵輪旅客家屬見記者。

郵輪「鑽石公主號」的營運公司公主郵輪2月10日指，受新型冠狀病毒肺炎影響無法在橫濱港下船的乘客，會獲得包括小費在內的全額退款。圖為郵輪上的乘客2月7日在甲板上「放風」。（AP）

「鑽石公主號」之前曾接載本港80歲男患者的個案，老翁曾在船上泡浸按摩浴池及焗桑拿，郵輪到日本後，全船人都需隔離。入境處表示，與經貿辦在2月初獲悉事件後，已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐日本國大使館、日本外務省、香港旅遊業議會及有關郵輪公司了解情況，一共有260名港人乘坐郵輪，其中3人確診感染病毒，現於當地醫院接受治療，其餘港人則由2月5日起，在船上被隔離14天。

入境處指，接獲的港人求助，包括要求協助盡快回港或提供隔離期間所需的藥物。入境處稱，已即時向郵輪公司及其當值醫生，反映醫療藥物情況及需要，並透過大使館及經貿辦，要求日本當局提供藥物及協助。處方稱，據郵輪公司所述，部分港人已獲發藥物，郵輪公司正陸續將藥物送達其他求助港人。入境處指，將於今日稍後時間，派員前赴當地直接與有關單位聯繫，確保受影響的香港居民得到協助。

入境處又指，正與經貿辦了解該批港人在2月19日隔離完結後的去向，以協助安排。