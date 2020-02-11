【武漢肺炎】鑽石公主號確診個案日增65宗　船上港人促政府派包機

停泊日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，昨日(10日)新增超過65人確診新型冠狀病毒，連同早前確診的70人，郵輪至今最少135人感染新型肺炎。船上3700多名被隔離人士中包括260名港人。 民主黨立法會議員黃碧雲今日（11日）聯同郵輪旅客家屬見記者。 有船上港人引述船長指若同艙有確診個案，隔離日子可能需要延長，現階段會先安排80歲以上的長者率先進行檢疫；希望港府能派專機接港人返港繼續進行隔離，減低受感染的機會以及日本的醫療壓力。

「鑽石公主號」昨日(10日)確診個案日增65宗。(資料圖片)

黃碧雲表示，已第一時間聯絡入境處，要求有關部門與日本政府商議加速檢疫測試的進行。(張浩維攝)

郵輪「鑽石公主號」上共有3700人，持特區護照登船的港人共260名，黃碧雲指不排除有港人持其他國籍的護照上船，現時無法核對確實在船上的港人數字，連日來民主黨共收到7個求助個案，當中有持BNO及法國護照登船的港人擔心入境處不會為自己提供協助，黃碧雲正作出跟進。



船上港人：生活大致無問題

黃碧雲即場致電船上港人苗太進行訪問，苗太指船上飲食3餐正常提供，船公司亦有為房內的電視增加電視台及電影，並開放免費wifi供乘客消遣。提到船上的藥物供應，苗太指由於要經由日本衛生部發出處方藥，故安排得較遲，至前日（9日）才收到。

早前有港人提到船上的衛生欠佳，苗太表示開始收到船員派發毛巾供乘客更換，房內亦有備新床單，另亦提供洗衣服務及除菌濕紙巾，船長每日會進行3次廣播報告確診情況並作出鼓勵的說話，形容生活上無大問題。



擔心未能如期完成隔離 促政府包機接回

苗太稱今日有數架救護車到場，接走65名新增感染個案中的一半到醫院治療，而據她了解前日船上共有100多人有發燒徵狀。苗太對船上不斷增加確診個案表示驚慌，在不了解病毒感染源頭的情況下，擔心留在船上隔離是否仍然安全，加上日本醫院的負擔不斷加重，難以應付全船檢疫的需求，能否如期在19日完成隔離仍是未知之數，引述船長指若同艙有確診個案，隔離日子可能需要延長，現階段會先安排80歲以上的長者率先進行檢疫。

苗太慨嘆現在是「自求多福」，希望港府能派專機接港人返港繼續進行隔離，減低受感染的機會以及日本的醫療壓力。

乘客親屬：接回港人是港府義務

另一個求助個案中的韋太有6名親戚滯留船上，認為無論身在何處的港人都要帶回香港，是香港人的權利亦是政府的義務，促請政府盡快安排包機接回船上港人及在湖北港人。

黃碧雲表示，已第一時間聯絡入境處，要求有關部門與日本政府商議加速檢疫測試的進行，並盡快安排專機接送返港，入境處已將建議轉交保安局跟進。 黃碧雲批評當其他國家進行撤僑時，港府未有為海外港人的生死存亡作過任何幫助。

其他個案中大多為有關藥物不足的求助，當中有姓袁女士的父親沒有降血壓藥，以致血壓飆升至200，被船上醫生建議入院，但因不想離開妻子及女兒而拒絕，後獲入境處寄送藥物幫助；黃碧雲指船上共有18名港人收到入境處的藥物援助。

郵輪「鑽石公主號」的營運公司公主郵輪2月10日指，受新型冠狀病毒肺炎影響無法在橫濱港下船的乘客，會獲得包括小費在內的全額退款。圖為郵輪上的乘客2月7日在甲板上「放風」。（AP）

「鑽石公主號」之前曾接載本港80歲男患者的個案，老翁曾在船上泡浸按摩浴池及焗桑拿，郵輪到日本後，全船人都需隔離。入境處表示，與經貿辦在2月初獲悉事件後，已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐日本國大使館、日本外務省、香港旅遊業議會及有關郵輪公司了解情況，一共有260名港人乘坐郵輪，其中3人確診感染病毒，現於當地醫院接受治療，其餘港人則由2月5日起，在船上被隔離14天。

入境處指，接獲的港人求助，包括要求協助盡快回港或提供隔離期間所需的藥物。入境處稱，已即時向郵輪公司及其當值醫生，反映醫療藥物情況及需要，並透過大使館及經貿辦，要求日本當局提供藥物及協助。處方稱，據郵輪公司所述，部分港人已獲發藥物，郵輪公司正陸續將藥物送達其他求助港人。入境處指，將於今日稍後時間，派員前赴當地直接與有關單位聯繫，確保受影響的香港居民得到協助。

入境處又指，正與經貿辦了解該批港人在2月19日隔離完結後的去向，以協助安排。