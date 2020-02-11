【武漢肺炎】反對區內設「指定診所」　葵青區議員、居民集會

醫管局早前公布在各區設立治療武漢肺炎的「指定診所」，其中包括南葵涌賽馬會分科診所。該診所位於葵盛圍，除了普通科門診服務，還有母嬰健康院和學生健康服務中心等，附近則是順德聯誼總會李兆基中學，引起當居民擔憂病患聚集為長者、嬰兒及學童構成風險。 葵青區議員及居民今（11日）晚約7時半舉行集會，反對該處設立指定診所。《香港01》會有現場直播。

【20:20】葵聯區議員吳劍昇表示，本周將舉辦遊行反對將診所作為指定診所，亦會擺設街站讓街坊知道這事。

尹兆堅說，他會盡力阻止診所用作指定診所，例如在診所外築人鍊等。

【20:00】民主黨立法會議員尹兆堅批評，政府處理疫情手法「垃圾」，認為政府應安排遠離民居地方作指定診所，例如青洲度假營、葵涌公園及中環海濱環球嘉年華空地。

【19:55】興芳區議員唐皓文表示，南葵涌賽馬會分科診所距離葵聯邨只有一兩分鐘路程，擔心會加大肺炎疫情風險。

街工區議員梁靜珊說，政府在公布指定診所前全無諮詢區議會，她指，有街坊反映在南葵涌診所胸肺科覆診也不夠地方，若要用作指定診所，屆時長者要去另一診所覆診，又質疑政府是否想葵涌社區爆發。

【19:15】距離原定時間還有15分鐘，民主黨區議員吳劍昇呼籲居民出席集會，現場約有10多人聚集，立法會議員尹兆堅亦在現場。