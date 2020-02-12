【武漢肺炎】土產口罩「5大希望」？　其中4個仍處於「夢幻」階段

武漢肺炎疫情持續擴大，青衣長康邨康美樓更出現樓上樓下同單位一同「中招」的個案，引起社會恐慌。現時本地口罩供應持續緊張，海外供貨亦短缺，採購困難，本地生產成為其中一株「救命草」。 《香港01》記者整合並跟進現時政府及民間提到的5個本地生產/增產口罩的途徑，發現其中4個「希望」，暫時其實仍處於「海市蜃樓」的階段，不是未見實際進展，就是存在許多不明朗因素，能否實現充滿變數。

▼長康邨康美樓疑爆疫情▼

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1. 懲教署－－安排額外生產線 惟進展、去向不明

由於本地工業已北移，懲教署向來是本地生產口罩的最主要途徑。特首林鄭月娥上周六（8日）表示，懲教署現時每月生產大約180萬個口罩，全數都是交由政府物流署供應各個政府部門使用，她表示可以逐漸提升產量至每月250萬個，多出來的70萬個，會預留、免費分配給政府外判合約的清潔工友。政府早前表示，懲教署已招募逾800名休班及退休懲教人員擔任義工，上周五（7日）起加入生產口罩行列。

不過懲教署生產的口罩，最終會落在哪何處，向來都是一個疑問，網上就有疑似「CSI」標示（即懲教署生產）的口罩流出，甚至有人放售。林鄭月娥今月初一度表示，政府內部的口罩要優先給醫護人員使用，但醫管局聯網服務總監楊諦岡2月4日表示，醫管局沒有拿過任何懲教署生產的口罩。至今，政府都未仔細解釋所有懲教署生產口罩的去向，以及外流的原因。

另外，林鄭上周六又表示，懲教署正計劃安排額外的生產線，但機器未必可以在短期間買到及運送到港，政府至今未有說明詳情。

《香港01》記者向懲教署查詢，獲回覆：「本署正積極尋找一切可行方案，盡快落實於羅湖懲教所開設多一間口罩工場。」

疫情緊張，林鄭11日早上連同運房局局長陳帆及食衞局局長陳肇始見記者。（張浩維攝）

2. 科技園－－月底投產日產十萬 成唯一具實質進展「希望」

這是各選項中，相對有實際進展的一個。政府早前指出，科技園正尋找廠房進行生產。農業科技公司綠芝園（Farm66）創辦人兼行政總裁譚嗣籇本月9日表示，已與科技園簽約，將在大埔工業邨、本身用作室內種植的八千尺地方讓出，作口罩生產之用，料本月底可正式投產，日產十萬個口罩。

據了解，現時物色新廠房其中一個主要困難在於，廠房的技術需求不低，例如需要防污染廠房（Clean room）、無菌、無塵等。綠芝園位於大埔工業邨的廠房合規格，是因為該處主要處理一些相對高階科技的項目，衞生、技術等硬件配套上本身已很充足，所以可快速達成合作。

綠芝園回應查詢指，目前廠房的裝修工程已開始，不過具體由誰營運，暫未有最後定案。

至於稍後是否會有其他廠房投產，科技園回應《香港01》記者指，會全力配合政府加強口罩生產及供應，現正與不同夥伴尋求可行方案，亦會運用工業邨可提供的服務及設施資源，作出最適切的協助。落實的方案詳情會容後公佈。

▼口罩缺貨，全城搶購▼

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3. HKTVmall－－機器已買 仍有不明朗因素

香港電視（HKTVmall）較早前透露，主席王維基農曆新年期間，曾經帶領「R小隊」赴台灣搜購製作口罩的機器，希望成立本地生產線。他聯絡過至少5間供應商，最終以高於競爭對手一倍價錢的20萬美元購得機器，並要求對方在30天內交貨。

不過HKTVmall當時表示，口罩生產仍有不明朗因素，包括國外運送及實驗室認證問題等，目前仍有很多工作需要跟進。香港電視回覆《香港01》記者查詢指，由於相關計劃仍在進行，暫時未能透露更多。

王維基較早前赴台搜購製造口罩的機器。（HKTVmall fb專頁圖片）

4. 業界自救－－用心良苦 仍須過認證一關

立法會紡織及製衣界議員、自由黨黨魁鍾國斌於1月底表示，已約晤業界商討能否在自行生產口罩，一度引發本地大量投產口罩的討論，其後他在電台節目上「微調」說法，焦點不再放於市民平日常用的即用即棄外科口罩，而是可循環再用口罩，他說，已與業界研究採用理工大學早前研發的新材料製造可翻用布口罩，每個口罩可用50至70次，2月3日會有樣本，如能在香港設立生產線，10日後可以應市。

2月3日，鍾國斌在社交網貼出自己戴上的樣板，稱仍在安排生產和檢測認證。鍾國斌本周再對媒體透露，相關布口罩正進行生產及檢測認證，預料3月可推出30萬個應市。不過，口罩仍須經檢測認證一關，最終能否推出市場，仍有變數。

本身是永和實業董事長的立法會總商會代表林健鋒表示，他以個人身份和幾位商界朋友合作，在港製造口罩供應市民，包括裝嵌機器、購置物料、生產、包裝、物流運輸等，「單單裝嵌機器預計需四、五個星期」，其後還有驗證等流程，故現無法確定口罩推出市場的時間，「惟希望會好快（可供應到口罩）吧」。

林健鋒（右）、鍾國斌（左）

5. 政府提供廠房（？）

這是林鄭月娥昨日（11日）所提出的。她的原話是：「最近亦有些有心人希望可以在香港作本地生產。我們已有專門的同事為他們做配合的工作，包括有一位有心人昨天告訴我，他已經去看了我們提供的廠房──我們在工業邨裏有一些廠房，他已經去看，希望能夠盡快購買到生產口罩的機器，我們便可以在本地投產。」

如果按照這番原話，可以解作政府會提供官方擁有的工業設施（現時房委會擁有6座工業大廈，分別在屯門、沙田、觀塘、深水埗及兩幢位於葵青），也可以指由政府牽線，讓有意投產的企業進駐工業邨，即類似科技園的形式，具體意思未明，遑論實質行動。《香港01》記者正向創新科技署查詢，等候回覆。