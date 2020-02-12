【武漢肺炎】提質詢促交代CSI口罩去向 　涂：政府前言不對後語

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，全港出現「口罩荒」，市民需要四處搶撲口罩。民主黨立法會議員涂謹申將在立法會提出書面質詢，要求政府提供各部門及非政府組織分別獲得懲教工業製造（CSI）的口罩數量及政府採購口罩的工作進度，包括曾向哪些國家或地區採購口罩、成功採購的國家提供口罩的數量等。

涂謹申將在立法會提書面質詢，要求政府提供各部門及非政府組織分別獲得懲教工業製造（CSI）的口罩數量及政府採購口罩的工作進度。（資料圖片）

涂謹申表示，政務司司長張建宗曾向市民承諾促進2400萬個口罩供應，但特首林鄭月娥及後卻承認採購口罩有困難，「政府前言不對後語，令渴求市民失望徬徨。」涂謹申亦稱，公營醫療醫護人員同樣面臨防疫裝備不足的情況，其中醫管局高層承認保護衣、外科口罩等只夠用一個月。同樣有私營診所因缺乏口罩而需隔日應診，間接增加了公營醫療壓力，令抗疫行動百上加斤。

涂謹申在書面質詢提出六大問題，包括要求政府提供各部門及非政府組織分別獲得CSI口罩數量、政府曾向哪些國家或地區採購口罩、成功採購口罩的數量為何以及首批口罩將會何時到港。

此外涂謹申亦問及，政府會否考慮招募熟悉製衣行業義工協助CSI口罩生產、懲教工業的口罩各項生產材料，包括鋁塑條、過濾紙等材料存量如何、會否向全港長者免費派發口罩。