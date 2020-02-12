【政圈風聲】尹兆堅長康邨「踩場」派口罩　建制有微言

疫症面前不分敵我！武漢肺炎肆虐，青衣長康邨康美樓07室住戶感染新型冠狀病毒肺炎，周一（10日）深夜撤離，其後發現改裝過的喉管可能是播毒源頭，引起居民不安。 化妝品零售商卓悅與民主黨立法會議員尹兆堅合作，今日（12日）在康美樓派發口罩，但該處其實是民建聯「新丁」區議員梁嘉銘的「地盤」，據說建制派內部對此頗有微言，梁嘉銘則在Facebook表示感謝，強調「疫症面前不分敵我」。

卓悅與尹兆堅合作 派發1萬個口罩

長康邨康美樓突然爆出染病個案，大批居民10日晚連夜撤離，政府昨晚（11日）更建議長康邨的住戶，在使用浴室時不應將窗戶打開或啟動抽氣扇。

由於情況來得突然，加上近期本港市面口罩短缺，長康邨有居民陷入口罩荒。卓悅就與尹兆堅合作，今日下午3時在康美樓外派發1萬個口罩供居民、保安及清潔工人應急。有排隊居民表示近日無法購買口罩，亦有人表示一個口罩要用兩日。

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建制派抱怨搞錯對象 卓悅賣盤其實未完成

然而該處是民建聯區議員梁嘉銘的範圍，建制派內部對此頗有微言，認為尹兆堅是「踩場」。該些建制派人士更表示，1月底宣布賣盤的卓悅，新老闆為原先第二大股東陳健文，而陳健文是內蒙古政協，抱怨對方竟然捨建制派而與尹兆堅合作。

其實卓悅雖然在1月底宣佈賣盤，但交易未完成，陳健文仍然是第二大股東，而主要股東還是葉俊亨夫婦。再者，公司主席未必會事事過問，卓越出售或派發口罩等事情近日不時發生，很可能是公司員工自行處理的日常事件，與公司管理層未必有關係。

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梁嘉銘fb發文感謝 呼籲齊心抗疫

梁嘉銘則在facebook表示，的確「有團體」在康美樓地下派口罩及消毒包，而該「團體」表示只限康美樓住戶，如未能趕及領取，他們會放入信箱。

梁嘉銘更表示，在疫症面前不分敵我，感謝卓悅及尹兆堅，並呼籲齊心抗疫，支持長康邨。

其實在武漢肺炎影響之下，建制派、非建制派無必要以敵對心態看事件，無論是向政府建議或施壓，採購或是自行生產物資，只要各方盡自己能力做事，最終可以幫助香港人渡過難關。