【港澳辦易帥】政協大管家空降　譚耀宗：港澳辦升格　強化統籌　

中央主管港澳事務機構大調整，國務院今日（13日）公布，全國政協副主席夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任；免去張曉明港澳辦主任職務，改任港澳辦分管日常工作的副主任。值得注意的是，香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應兼任港澳辦副主任，屬回歸以來首次。 夏寶龍曾任浙江省委書記，現為政協副主席兼秘書長，俗稱「政協大管家」，屬副國級官員，今次由國家領導人空降出掌港澳辦，顯示中央希望從更高層次統領港澳工作，實行一體化管理，中聯辦「從屬」港澳辦的味道更濃。 全國人大常委譚耀宗指，今次人事變動反映中央更重視港澳工作，由國家領導人親自坐鎮，可加強港澳辦及中聯辦的統籌能力。

2016年9月30日，浙江省委書記夏寶龍趕赴受災現場。受台風“鮎魚”影響，9月28日傍晚，浙江省遂昌縣北界鎮蘇村村發生山體滑坡，已致4人遇難，23人失聯。 (中新社圖片/ 何蔣勇 攝)

夏寶龍地方主政經驗 思路更宏觀

譚耀宗接受《香港01》查詢時表示，夏寶龍雖未曾涉足港澳事務，但有地方主政經驗，加上是政協副主席兼秘書長，思路上可以更宏觀，亦受較少束縛，而在港澳辦內多年的張曉明可協助夏寶龍的日常工作。譚耀宗說，兩個中聯辦主任兼任港澳辦副主任，好處是加強整合，張曉明、駱惠寧、傅自應三人同為港澳辦副主任，可提升工作協調能力及效率。

譚耀宗。（資料圖片／張浩維攝）

中聯辦加入港澳辦 港澳事務更系統化

港區人大代表葉國謙形容，今次任免安排特別，張曉明雖被調為副主任，但仍保留正部級，在他之上的是屬國家領導人的夏寶龍，這顯示中央全面提高港澳辦的規格，更加系統化處理港澳事務，故在港澳辦體制內加入中聯辦主任。葉國謙說，今次張曉明被調職「照道理是降級」，但難言是否為修例風波負責。