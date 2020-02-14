【武漢肺炎】接回滯留湖北港人的三大難題　其中一個足以引爆炸彈

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情下，部分港人因滯留湖北省無法返港，港府目前收到2,000宗滯留湖北省港人的求助，現時至少10名港人在湖北確診感染新型冠狀病毒，涉及3個家庭，其中7人在武漢，3人在恩施。近日政界人士關注，港府會否將這批港人接回港接受檢疫或治療。 目前政府未有實際行動，只表示立即要求駐武漢辦事處為確診人士提供一切可行協助，駐武漢辦事處會一直與他們保持緊密聯繫，並會盡最大努力為他們提供協助。但其實政府要將這批港人接回，也不是說做就立即做到，目前至少有3大現實難關攔在政府面前。

政府在火炭駿洋邨設檢疫中心，引起居民反彈，有居民2月12日示威抗議，部分人手持印有「不求賠償 只求安樂窩」等字眼的標語。（黃偉民攝）

1. 檢疫中心不足 易引居民反彈

將滯留湖北港人接回港後，第一個要面對的便是安置問題。政府最初使用的3個檢疫設施，包括麥理浩夫人渡假村、鯉魚門夫人渡假村、北潭涌渡假營，提供的單位只有97個，很快便用完，政府亦已多次承認設施緊絀。是以特首林鄭月娥曾表明不會再選用未入伙的屋邨作隔離營，但最後亦改變做法。

政府先後計劃在未入伙公屋粉嶺暉明邨、火炭駿洋邨、西貢戶外康樂中心、美孚饒宗頤文化館的旅館翠雅山房等地作檢疫中心，都被指太近民居而遇到地區人士反對。其中暉明邨因為居民激烈示威甚至破壞設施而擱置，翠雅山房現時已有部分長康邨康美樓居民入住；駿洋邨則陸續有物資運抵駿逸樓，相信快將啟用。但無論如何，觀乎現時的政治氣候，政府在哪裡設檢疫設施，幾可都會引來附近居民激烈反對。其實，檢疫中心並非接收病者，只是接收與病者有緊密接觸者，而檢疫中心實際上有利分隔潛在風險者與居民，社會應接受安排才對，惟在部分區議員及居民的率先發難下，民情往往從相反方向發展。

其他接受檢疫人士尚且面對如此大反彈，湖北省是疫情重災區，如果再將這批數以千計的高危人士安排在接近民居地點接受檢疫，以港府現時的弱勢，隨時又會變成另一波更大規模抗爭的源頭。

湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，武漢的醫院物資短缺。（Chinatopix / 美聯社）

2. 集合困難

在運送前，首先要想辦法集合這批港人，最新資訊指出，這批港人分散在三十個城鎮。政制及內地事務局局長聶德權上月底指出，這批港人分散多個地方，如何集合一個地點回港，是政府需要考慮的問題。

不過公民黨立法會議員郭家麒較早前呼籲政府特別處理，盡快安排包機將這批人士接回港，不能「見死不救」。他今早又提到，據他了解，湖北省內交通並無完全停駛，有需要時可聚集港人在同一地方後回港。

梁美芬指出，經黨友接觸，有航空公司表示有意幫忙派包機接回港人。（資料圖片）

3. 航機安排

人數多達二千，一架飛機最多載三數百人，自然不可能一次過運回。經民聯立法會議員梁美芬今日（13日）在電台節目中表示，有黨內成員與相熟的航空公司聯絡後，初步得悉有公司願意派包機到湖北，接載滯留港人回港。她建議政府研究安排具體細節，包括醫療及防護措施等，建議考慮分階段接送。

但在實際操作上，也會面對一些問題。例如目前有10名滯留港人確診患新型肺炎，他們自然不太可能和其他港人同機。可是其他未有確診的港人，如果仍在潛伏期中、未有發病或是只有極輕微病徵者，與其他人同機接回，又是否有交叉感染風險，這亦是政府需要克服的難題。