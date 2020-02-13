【武漢肺炎】泛民促政府跟進懲教口罩流出　考慮直升機接滯留港人

主要供應政府部門使用的懲教署CSI口罩，懷疑被人不法出售，惹來坊間強烈關注，本身是立法會帳目委員會副主席梁繼昌表示，他數日前已去信審計署要求跟進事件，認為懲教署應每星期公布其口罩儲存量，以及每星期生產量、派發至各部門數字等，以提高透明度增加市民的信心。 另外，公民黨早前建議政府包機接滯留境外港人回港。該黨立法會議員譚文豪指，他知道有15歲的中學學生因為探親無法離開湖北，認為政府有責任支援滯留人士，並有多個將他們接回香港的方案可考慮，例如特別班次高鐵，甚至以直升機先載回長者等特別需要人士。

梁繼昌表示，得知以往CSI口罩以前的派發方式隨意，公務員可以隨意拿取，「好像鉛筆，入去取10個8個也沒有問題。」（周禮希攝）

梁繼昌解釋，他知道以往CSI口罩以前的派發方式隨意，公務員可以隨意拿取，「好像鉛筆，入去取10個8個也沒有問題。」他相信審計署可就事件提供指引及一定監控，確保有關部門的口罩使用量屬合理水平，相信有機會挽回市民信心。

梁繼昌亦提到，政府在採購口罩方面遇到甚麼難題。他透露，自己有會計師與銀行家朋友協助醫管局國際採購醫療用品，但由於是為政府採購，產品需要作品質檢測，需時至少1至2日，但現時不少供應商都希望以現金供貨，他質疑政府的做法，難以與其他買家競爭。另一問題是，這些代購買手並無醫管局的正式授權，難以與大的廠商直接購買醫療用品。

面對以上問題，梁繼昌建議政府加快品質檢測所需時間，又詢問醫管局會否可以提出另一啟動緊急採購程序。

至於10億元的抗疫基金如何在立法會通過，梁繼昌認為可參考以往財委會曾在全部議員同意下，以書面傳閱方式通過緊急撥款賑災，認為可以用此方式通過有關撥款。

譚文豪表示，特區政府只是要求滯留內地人士等待最新消息，卻一直沒有解釋，亦沒有具體行動支援他們。（美聯社）

譚文豪在記者會指，特區政府只是要求滯留內地人士等待最新消息，卻一直沒有解釋，亦沒有具體行動支援他們。譚舉例指，可讓回港人士在包機上坐得較分散，不讓空中服務員與他們接觸，並安排回港後直接隔離檢疫。他又指，政府亦可考慮以直升機先接載長者等較有需要的非確診人士回港，因為武漢距離香港只有900公里，而直升機可以飛行1,000公里以上。

譚文豪強調，問題在於如何在可控制範圍內，讓滯留人士回港，大前提是有適合的地方處理，「最重要是遠離民居，以及醫療系統可以應付。」

至於不少政黨提到希望財政預算案全民派錢1萬元，梁繼昌指，他並不認同無方向地全民派錢，而一旦突然有熱錢流入，會將各類物價抬高。

資訊科技界議員莫乃光認為，如果政府只是派錢，但在採購口罩方面並不成功，「是否口罩賣貴了，畀錢你，就當解決了問題？」莫乃光強調，並非認為不可派錢，但相信如基層將派錢花於購買口罩，一定會造成更嚴重的抬價問題，認為如果口罩問題成功解決，派錢效果將截然不同。

教育局今日公布延長停課至3月16日或之後，教育界立法會議員葉建源批評，記者會沒有好好回應教育界的要求。（周禮希攝）

教育局今日公布延長停課至3月16日或之後，教育界立法會議員葉建源批評，記者會沒有好好回應教育界的要求。他提到，現時幼稚園面對很大困難，如局方只向他們提供局限於清潔方面的津貼，相信金額可能較少，但現時家長未必有交學費，甚至有人退學，有關幫助遠遠不足以支持幼稚園經營，希望教育局多走一步，與市民共渡時艱。他又指，教育局提到並無計劃取消TSA，希望教育局取消校方不必要的工作，讓學校可專心處理教學方面的問題。