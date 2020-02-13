【武漢肺炎】眾志口罩PayPal系統超載　已扣款亦未必成功購買

新型武漢肺炎影響下，香港市面口罩短缺，香港眾志昨日（12日）於網店以低於成本價發售，由美國採購的10萬個口罩，惟由於購買情況踴躍，付款系統出現嚴重超載，導致有部份收到扣款通知的市民，實際上未能成功購買口罩。眾志今日（13日）表示已主動聯絡付款系統公司跟進及接洽開展退款程序，對造成不便深感抱歉。

有網民指開售一分鐘後口罩已經售完。(眾志facebook)

眾志今日於facebook撰文，表示由於昨晚購買口罩的情況踴躍，付款系統PayPal出現嚴重超載，「庫存」功能疑似失效，使存貨發售完畢後未有即時自動截單，導致有部份收到PayPal扣款通知的市民，實際上未能成功購買口罩，亦有部分購買者表示收到多次扣款通知。

眾志解釋，購買頁面為沒有運算功能的靜態網站，由PayPal提供付款及截單功能，已主動聯絡PayPal亞太區總部跟進及接洽開展退款程序，PayPal表示預計完成所有退款需時一星期，實際進度視乎信用卡公司，對造成不便深感抱歉。

15日中午前電郵通知成功購買者

眾志又提醒市民要以眾志發出的確認成功購買口罩電郵為準，正再三核對成功購買的名單，確保當中沒有重複購買之人士，並於後日（15日）中午前以電郵通知取貨安排。此外眾志發現購買頁面於5分鐘內出現超過1,000萬次指示，正調查是否涉及惡意或攻擊行為。

眾志發售的50片裝口罩每人限購一盒，以98元出售，運費由眾志補貼。眾志秘書長黃之鋒指稱，得到在美國的香港人協助，監督運輸並確保安全上機。由於近日來往香港的航班大幅減少，需要支付比平日高3至4倍的運費。