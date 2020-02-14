【武漢肺炎】消息：林鄭6時記招　研包機接回鑽石公主號港人

武漢肺炎疫情持續蔓延，特首林鄭月娥上周三(12日)前宣布，將設100億元防疫抗疫基金，協助各行各業渡過疫情引致的經濟衝擊，惟一直未有交代詳情。 消息指，特首林鄭月娥將會於今日下午六時在特首辨招開記者會，料將會交代100億抗疫基金的用途；以及交代是否考慮以包機等方式接載目前滯留日本橫濱的「鑽石公主號」港人返港。

消息指，林鄭將益於下午6時記招，料交代100億抗疫基金用途。(資料圖片/張浩維攝)

林鄭月娥在上周三(12日)宣布，將立100億元防疫抗疫基金，並在經濟下行的情況下推出多輪措施，加大力度協助受影響的各行各業。新民黨就基金提出十10項建議，包括向跨境工作人士、確診感染的人士及家庭、旅行社、因防疫需暫停營業的店舖和粵劇劇曲界等團體提供補助。 民建聯則就防疫抗疫基金用途提出十四項建議，包括支援在港生產抗疫用品的企業、為醫護人員及清潔工等提供額外津貼等。

消息指，政府將交代是否考慮以包機等方式接載目前滯留日本橫濱的「鑽石公主號」港人返港。(資料圖片)

此外，消息指，因應「鑽石公主號」乘客料隔離到下周三(19日)便可落船，政府正籌備安排包機接回港人，回港後或須再安排隔離，但包機事宜須待與日本當局商討配合。

民建聯立法會議員鄭泳舜今日亦表示，早上收到其中一位鑽石公主號求助港人的來電，獲告知四日前接受病毒測試的父親，確診患新型冠狀病毒肺炎，正獲安排陪同父親到醫院治療。他呼籲政府需就「鑽石公主號」港人返港安排，制定全面的方案，包括包機可能性，以及盡早交代他們回港後，是否要繼續隔離或檢疫等。