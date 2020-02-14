【武漢肺炎】8名正家居隔離者曾求診　律敦治醫院疑未匯報兼放行

武漢肺炎疫持續，本港自上周六（8日）起實施強制檢疫令，所有由內地入境香港人士，均需在自行申報的住處進行家居隔離14天。公民黨議員譚文豪今日(14日)收到醫護人員投訴，指過去兩日並有8名理應正接受家居隔離的人士，自行到律敦治醫院求診，甚至試圖隱瞞曾到內地，惟醫院得悉事件後疑未按隔離令向衞生署及警方通報，而是任由各人離開。 譚文豪批評有關人士行為自私、不負責任，同時質疑隔離令成效及執法能力。 有記者今日(14日)在特首記者會中提問上述情況，特首林鄭月娥表示，目前社會上出現假消息、謊言等傳聞，引起不必要恐慌，希望市民小心求證，而食物及衞生局局長陳肇始則回應稱，正調查當中。

譚文豪指，該8名人士分別到律敦治醫院的骨科、外科和心臟科求診，在檢查和登記資料過程中，均未有透露曾到兩地外遊，直至醫生經系統查核出入境紀錄，才發現實情，並向上報醫院管理層，惟部門經理未有打算通知衞生署和報警，更任由病人離開。

目前，如有人違反檢疫令3次才被安排入住檢疫中心，譚文豪直指現時法例阻嚇力不足，「你沒有阻嚇力的話，市民都會離開所謂的家居隔離」，促政府應檢控違法者以及向醫院提供清晰指引，以便處理家居隔離人士到院求診的情況。

過去兩日三人曾違規欲離港

食物及衞生局局長陳肇始今日在特首記者會上，回應記者有關提問時，僅表示正就事件調查當中。目前共有5362人接受檢疫，4782人是港人，其餘580人是內地人，絕大部分在家居檢疫。

特首林鄭月娥再補充，過去兩日成功截獲3名正接受隔離檢疫人士企圖離港，並已送到24小時看守檢疲營。相關部門已把資料交予律政司等，律政司及衛生署正研究提出檢控。

