傳美荷樓將用作隔離檢疫？　區議員：未來五個月全被租用不合理

武漢肺炎疫情持續，政府為應付日益增多的隔離檢疫需求，亦四出物色檢疫中心選址。社區組織「長沙灣社區發展力量」稱得到消息，指政府擬徵用深水埗美荷樓作為檢疫隔離中心，並實測後發現未來近半年都「Full booking」，無法租用場地設施。 當值經理向他們表示，沒聽聞有此安排，解釋大樓是因疫情關閉。區議員李文浩促請政府盡快澄清是否屬實，認為美荷樓突遭長期租用，情況不合理。

美荷樓傳將會被用作檢疫隔離中心。（ 長沙灣社區發展力量 - 長社力Facebook圖片）

長沙灣社區發展力量今日下午在Facebook發帖指，從多個渠道得到消息，指出美荷樓有可能用作隔離用途。深水埗區議員李文浩透露，早於上星期便得到有關消息，但當時仍然能從網上渠道預約美荷樓設施，直到今日再嘗試的時候，發現3月起的日子全無法預約，他們致電了解原因時，被告知因3月到7月均有團體租用，因此已經「Full booking」。

李其後聯同另外三名區議員親身到美荷樓了解，並從當值經理告知，美荷樓因應疫情關閉，暫時不接受任何預約，但對於是否作隔離用途，當值經理則表示從未聽聞有關說法。而美荷樓裏面原有的公共空間，目前已經關閉。

李文浩認為，政府應盡快澄清會否徵用美荷樓作為隔離檢疫的用途，並表明如屬實則反對有關舉動，因美荷樓太接近民居，對附近居民構成風險。他呼籲若事情屬實，市民應站出來積極表態。

多名區議員今日（15日）到美荷樓，就傳聞該處會被用作隔離中心一事，向當值經理查詢。（ 長沙灣社區發展力量 - 長社力Facebook圖片）