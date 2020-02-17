民政事務局fb上載《禾．日．水．巷》　「萬花筒式」呈現香港美景

近期肺炎疫情肆虐下，不少市民都需要home office，如果口罩用盡更有機會足不出戶，就算天氣再好，亦未必有心情漫步都市、街道。 民政事務局今日上載了部分去年12月的《禾．日．水．巷》特別章現場表演片段，把香港的美景以萬花筒的特效方式呈現出來，讓大家以另一角度欣賞香港。

《禾．日．水．巷》以類似萬花筒的特效方式展現高鐵西九龍站。(《禾．日．水．巷》影像截圖))

由作曲家林丰、 爵士樂手張駿豪和建築師黎智禮構思及創作《禾．日．水．巷》，以香港摩天大廈的原創影象片段、富電影感的音樂，共同交織成多媒體跨界音樂會。他們去年12月更為第11屆亞洲文化合作論壇，特別創作了全新版本的章節，並在影像畫面中，加入不少香港文化界地標，讓大家以全新的目光，領略香港的風光。

民政事務局今日上載了部分去年12月的《禾．日．水．巷》特別章現場表演片段，當時是亞洲文化合作論壇的壓軸表演項目。

林丰表示，新的表演在影像方面，加入了西九龍文化區、近期重新開放的尖沙咀香港藝術館等香港最新的文化、表演場地。

當晚的表演在香港的Rosewood酒店內舉行。(民政事務局片段截圖)

除了影像有所不同，樂曲本身亦經過重新編曲，將原來古典樂、爵士樂兼重的音樂，重新演繹為更重視古典樂精緻裝飾的表演。他憶述當時獲民政事務局邀請而參與創作。

當晚音樂會上，林丰更首次加入表演席上親自彈琴，聯同色士風樂手孫穎麟和香港當代音樂團合奏新編排的樂曲。