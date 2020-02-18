【 防疫基金】公民黨倡全民派1萬　每月4千開工不足津貼助打工仔

政府早前宣布將撥款至少250 億元作「防疫抗疫基金」，特首林鄭月娥今早（18日）進一步公佈將於本周的財委會特別會議上申請近 280 億元撥款。 公民黨建議政府為全港18歲以上永久性居民派1萬元全民資助金，估計有650萬人受惠，涉及開支約650億。公民黨黨魁楊岳橋認為，雖然數額龐大，但這是香港過去多年累積的經濟成果，應該在現時特殊情況與全民共享。 公民黨議員郭家麒指，政府有責任幫助因為市面生意慘淡被迫放無薪假或被解僱的打工仔，發放每月上限4000元開工不足津貼，或8000元失業津貼。

公民黨建議政府參考2003年沙士期間政府主動帶頭減租的做法，把政府擁有的出租物業或商舖減半租。（高仲明攝）

公民黨建議政府參考2003年沙士期間政府主動帶頭減租的做法，把政府擁有的出租物業或商舖減半租，為期半年，例如食環署轄下的熟食市場，以支援中小企業。

稅務方面，公民黨要求寬免100%的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，上限提升至$50000。並無條件豁免所有納稅的個別人士及獨資經營業務者分期繳稅，在下一稅務年度維持本年度合夥業務及法團有條件豁免分期繳稅的政策。

公民黨立法會議員郭家麒指，政府提出的措施雖可幫助旅行社或食肆經營者渡過燃眉之急，但大部分都幫不到在水深火熱中的打工仔，例如有酒樓食肆員工已經多日無工開 。他建議政府為打工仔增設「開工不足津貼」，對象為打從香港出現首宗確診個案後（1月23日），被扣起一半或以上薪金，或每月被要求放取2星期或以上的無薪假期的人士，可領取每月上限4000元的津貼，最多6個月；對於1月23日後被解雇人士發放每月上限8000元失業津貼，最多6個月。