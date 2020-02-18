【武漢肺炎】全港最多確診個案地區　灣仔區會撥19萬清潔確診大廈

武漢肺炎疫情持續，灣仔區議會今日（18日）下午召開第二次特別會議，討論疫情相關事宜。區議會主席楊雪盈表示，由於上屆區議會剩下19萬元撥款，建議撥給灣仔循道衛理中心用作清潔消毒區內有確診個案的大廈。 楊雪盈表示，直至現時為止，灣仔區是最多武漢肺炎確診個案居住的地區，對於沒有政府代表出席今次特別會議，表示憤怒。

區議會主席楊雪盈表示，由於上屆區議會剩下19萬元撥款，建議撥給循道衛理中心用作搜購口罩、消毒搓手液及消毒紙巾。（余俊亮攝）

楊雪盈在會前說，由於政務司司長張建宗早前表示，18區區議會將暫時不會舉行，故灣仔區民政事務署今日並無借出場地，會議改於大坑街坊福利會會堂內舉行。

在上次區議會會議上，議員一致通過向循道衛理中心撥款105萬元搜購口罩、消毒搓手液及消毒紙巾，購入物資將優先派發予區內獨居長者及弱勢社群，之後再由區議員派發。

灣仔循道衛理中心署理協調主任吳麗君表示，第一批搓手液將於明日到港，約可分成3至4千支派給街坊，第二批則會於本月尾抵港，而濕紙巾亦已找到貨源，日後會繼續跟進。（余俊亮攝）

灣仔循道衛理中心署理協調主任吳麗君在會上表示，已就口罩方面進行報價工作，分別向印尼、歐洲及美國公司索取報價，全部口罩均低於4元一個，最遲可於下月七日到貨。但她指，由於全球各地均在搶購口罩，有關口罩有機會被扣關或延期才能抵港。

至於酒精搓手液方面，吳麗君表示，第一批搓手液將於明日到港，約可分成3至4千支派給街坊，第二批則會於本月尾抵港，而濕紙巾亦已找到貨源，日後會繼續跟進。

另外，區議會亦委托循道衛理中心製作防疫小冊子，吳麗君說，4萬本小冊子最快將於後日派發，並會使用簡潔語言，及附上防生防護中心的資料，方便街坊查閱。

醫管局早前宣布將灣仔區貝夫人普通科門診診所，轉為武漢肺炎指定診所，楊雪盈批評，有關決定欠缺透明度，不能接受政府在決定後才通知區議會。

謝偉俊說，由於自己身體強壯，以及並非去高危地方，所以並不需要戴口罩。（余俊亮攝）

公共衛生研究社召集人陳盈表示，在公共衛生角度上，指定診所的風險較檢疫中心高，因為在指定診所求診的人士，即使並非感染武漢肺炎，但亦有其他病徵，但入住檢疫中心的人士，卻並無相關病徵，所以並不相同。

謝偉俊今日出席會議時並無佩戴口罩，他表示，對於政府沒有派人出席區議會，感到遺憾，但認為在明日立法會會議上，可代為跟進疫情相關問題。謝偉俊又說，由於自己身體強壯，以及並非去高危地方，所以並不需要戴口罩。

由於在會議進行期間，不斷有議員離開，會議最後因法定人數不足而流會。