【武漢肺炎】向醫護送口罩「打氣」　 公民力量望港府增前線裝備

新型肺炎在港肆虐多月，本港截至16日累計錄得57宗由新型冠狀病毒確診的個案，前線醫護工作壓力巨大。公民力量今日（18日）下午前往將軍澳醫院，向醫護人員派發口罩，以及贈送水果籃、感謝卡，向醫護打氣。

公民力量向醫護人員派發口罩，以及贈送水果籃、感謝卡，向醫護打氣。陳志豪（前右四）希望政府加強醫護人員的保護措施保障。

公民力量成員陳志豪表示，前線人員需要長時間工作，甚至沒有休息時間，至今仍然選擇謹守崗位的醫護人員十分辛苦，所以準備了一些物資給他們打氣，給予支持。對於醫院工作環境接觸病毒風險大，他表示，希望政府加強醫護人員的保護措施保障，在資源上盡最大能力支援前線工作者，讓醫護人員不用憂心保護設施不足的問題。

早前有醫護人員罷工，公民力量成員林宇星認為，有醫護是逼於無奈的最後手段。他指，面對政府遲遲不就全面封關事宜作回應，醫護人員關注香港的公營醫療體系長期超出負荷，加上人手及防護配備不足等問題，如不減少輸入案例恐會引起社區爆發，形成「無掩雞籠」的局面，罷工行動實質乃是前線人員對政府的合理控訴。他認為政府應就事件進行檢討，在面對疫情時聆聽社會聲音，當機立斷，及早予市民交代即時措施，避免再有相同情況發生。

公民力量認為，醫護人員在疫情蔓延及罷工浪潮之際仍然謹守崗位，十分值得尊敬，呼籲無論醫護人員或市民，只要群策群力、齊心抗疫，就能打嬴這場硬仗。