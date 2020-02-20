【武漢肺炎】政府資助每名藝術工作者7500元　藝團額外獲8萬元

武漢肺炎肆虐，多個業界均受影響，部分損失慘重。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國與民政事務局局長劉江華會見記者，他稱政府將委託發展局為業界提供支援，其中約4,000名藝術工作者可獲發7,500元資助，藝團則可額外申請8萬元資助。 此外受疫情嚴重影響的粵劇界，政府將根據由八和會館統計的資料，為約300場取消的演出，透過八和會館資助每場5萬元，合計資助近1,500萬元。

受疫情嚴重影響的粵劇界，政府將根據由八和會館統計的資料，為約300場取消的演出，透過八和會館資助每場5萬元。（資料圖片）

馬逢國表示，已經宣佈取消的香港藝術節，政府將根據藝術節提及的實際損失，給予一定資助。馬逢國又指，政府要求藝術團體獲得的資助，用以支持藝術家、藝術服務提供者，令資助落到前線藝術工作者手上。此外，與政府有關的場地合作夥伴，政府會給予每個團體8萬元資助，而藝術空間的場地資助，未來6個月租金將半。

另外受疫情影響，多項演唱會相繼取消，演出業界希望政府採取退回場租、降低分紅比例，暫緩調整門票內部銷售上限等措施，協助他們渡過難關。而體育界和文化界亦希望政府評估風險後，能夠開放場地，讓他們可進行低風險的活動，如閉門比賽、國際賽事的培訓等。