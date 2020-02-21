有郵輪「鑽石公主號」中確診的港人接受電台訪問，指今早（21日）收到入境處的短訊，會安排在檢驗報告中呈陰性的乘客及緊密接觸者，乘坐傍晚6時的第二架包機返港；惟其後再致電查詢，入境處卻突然改口指緊密接觸者暫未能安排撤離，船上甚至出現確診者與非確診者同房的情況，入境處雖然知悉卻未有跟進。 民主黨立法會議員黃碧雲形容事件不可思議，批評港府軟弱無力，而日方未有第一時間安排確診者送院，做法亦不能接受。

2020年2月10日，在日本東京南部橫濱的大國碼頭，當工作人員和工作人員準備轉移新型冠狀病毒檢測呈陽性的乘客時，鑽石公主號遊輪停泊在港口。（Reuters)

船客控訴：非確診父親與確診母親已同房6日

「鑽石公主號」船客袁小姐接受商業電台節目《在晴朗的一天出發》訪問，揭露船上出現確診者與非確診者同房的情況。袁小姐及其家人在16日接受肺炎檢測，其後獲日本醫生通知自己與母親確診，而同行的父親則未有感染，惟日本當局一直未有安排兩人入院，將兩人與其父親分隔。及後袁小姐與母親開始出現病徵，包括發燒、痾嘔等，曾致電船上的醫療中心查詢，獲回覆指因為醫院爆滿，暫未能安排病患入院，只囑咐她們要注意個人衛生。

因曾進行換腎手術，而須長期服食抗排斥藥的袁小姐，於19日發高燒至39度，才獲日本安排送院，而母親至今已與非確診的父親同房6日，只靠自己勤洗手及戴口罩。袁小姐指原本今早接獲入境處的短訊，稱會安排在檢驗報告中呈陰性的乘客及緊密接觸者，乘坐傍晚6時的包機返港，大概早上10時會安排從船上撤離，惟及後入境處一直未有聯絡其父親。袁小姐再致電入境處查詢，入境處卻突然改口指緊密接觸者暫未能安排撤離，袁小姐遂向入境處表明有確診者及非確診者同房的情況，入境處只著他們等候船公司安排岸上隔離。

2月20日凌晨，首批滯留鑽石公主號的港人，乘搭港府的包機回港。（新華社）

黃碧雲批評：不可思議

民主黨立法會議員黃碧雲形容事件不可思議，批評港府軟弱無力，只解釋日本當局有權作最終決定，質疑為何美國卻能安排非確診者、緊密接觸者以及已確診者同時撤離；而日方未有第一時間安排確診者送院，做法亦不能接受，質疑「冇病都變有病」。袁小姐亦自言除了送餐的船員外，未有接觸過其他人，推測可能有船員染病並四處傳播，擔心會越來越多人中招。

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染病港人入住醫療中心 未能接受治療

另一位接受訪問的陳小姐同樣指，於船上的父母當中亦只有母親染病，但暫未有病徵，獲日方安排入住醫療中心；入境處曾問其父親會否跟隨包機回港，惟父親選擇留在當地陪伴妻子。陳小姐稱，父母獲安排入住距離橫濱5、6小時車程的醫療中心，中心沒有醫生及相關醫療設施，母親未能接受治療，而原來非確診的父親亦開始出現發燒徵象，先後被送往2間醫院接受CT 掃描等。

陳小姐擔心母親在日本未能得到妥善的治療，病情會轉趨惡劣，希望港府能排專家前往支援。她又指感覺沒有人施予援手，只曾收過入境處1、2個電話，在日本的溝通問題亦是靠朋友幫忙翻譯，希望政府能安排緊密接觸者返港。