【武漢肺炎】IT界促政府推10紓困措施　科技劵資助上限60萬元

各行各業飽受新型冠狀病毒肺炎影響，除了零售業及飲食業首當其衝，資訊科技業亦受其害。香港科學園科培網絡對其創業培育計劃下的企業調查發現，逾8成企業認為疫情對行業生意影響大。科培網絡會長李治緯指，約65%被訪者認為疫情令整體市場縮小、營運成本上升等。 互聯網專業協會、科培網絡、香港青年聯會、香港青聯科技協會等7個IT協會向政府提出10項建議，包括為貸款擔保設「還款假期」及「還息不還本」，增加科技券資助上限至60萬，設立免審查緊急援助免息貸款等。 民建聯立法會議員葛珮帆表示，科技公司自去年起已出現裁員潮，促政府推多管齊下措施，如提高科技劵資助上限，激活市場。

葛珮帆表示，希望政府的措施多管齊下，如增加科技劵資助上限，以激活市場。（高仲明攝）

李治緯表示，調查中的63.9%受訪者表示，認為整體市場受疫情影響縮小，63.1%認為營運成本增加了，51.6%認為疫情降低了香港及公司形象，失去投資信心，44.3%忘為內地融資減少了，39.3%認為海外融資亦減少了。 他表示，由於不少公司都要求員工在家工作，因而增加了管理等營運成本，亦用多了物資、安排見面等。調查亦顯示，7成會員認為疫情問題有機會持續一年才可回復。

李治緯表示，有些科研項目因為疫情而暫停、擱置，舉例如AI研發時，需要下載視頻，而在家工作會因為網絡速度問題，下載視頻速度較在公司慢，降低效率。

創業者李嘉俊表示，創科公司的服務銷售期一段比較長，一個客人需要銷售至少半個月至1年，估計目前情況下，業界可能到年底都未必有新的顧客，而要完成交易，亦很難不見客，相信如果疫情繼續，會有不少公司倒閉，或需要減省人手，希望政府短期內有實質措施。

香港資訊科技聯會會長邱達根表示，他們7個與IT業有關的協會共提出10項建議，包括貸款擔保「還款假期」及「還息不還本」、增加科技券資助上限至60萬、增加創科創投基金配對投資比例、推出資訊科技相關的合約制崗位、設立免審查緊急援助免息貸款、加大創科技術及服務的採購力度、中小企業市場推廣基金加至100萬、加快及簡化各項資助計劃申請程序、爲本地僱主提供實習崗位補貼，以及推出特別一輪的「優質資訊科技專業服務常備承辦協議」。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，本港自2000年科網股泡沫爆破後，很多人都決定不修讀資訊科技課程，令本港的創科人才由領先變成墮後，但現時香港愈來愈多人有意發展IT事業，相信如果又有新一輪科技公司倒閉潮，會令本港科技人才流失。

葛珮帆又表示，科技公司自去年起已出現裁員潮，曾聽聞有公司因經營困難，被迫解僱10名月薪10萬元的科技專家。她希望政府的措施多管齊下，如增加科技劵資助上限，以激活市場。