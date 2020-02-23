【武漢肺炎】斥百萬製防炎包　荃灣區議會主席半小時派完

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒持續，市民爭相搶購口罩、消毒液等物資，令供應嚴重短缺。 不同政黨近日紛紛從海外訂購口罩，當中荃灣區議會通過撥款約一百萬港元予明愛荃灣社區中心，舉辦「荃城防炎計劃」，製作約兩萬四千份包括口罩、酒精搓手液及消毒藥水等的抗疫防炎包，並透過區議員、地區團體於地區派發。 荃灣各區議員今日（23日）向荃灣居民派防炎包，當中包括10個口罩、一枝搓手液及一包消毒濕紙巾，每名區議員將派發約七百份。其中在梨木樹邨，荃灣區議會主席、公民黨陳琬琛向市民派發防炎包，約半小時已經全數派發，過程秩序大致良好，但當中有少量人不滿派發安排混亂，稱不知道今日有派防炎包活動，也有人不滿防炎包數量太少。

荃灣區議會主席陳琬琛及一眾議員今日將向荃灣居民派發共2萬份防炎包。(資料圖片／鄭子峰攝)

反對梨木樹邨附近設指定診所

陳琬琛表示，不時有街坊到辦事處求助稱沒有口罩，或見到有街坊戴紙口罩，甚至因沒有口罩而不敢外出，對區內長者或殘疾人士帶來不便。 他又要求政府全面封關以隔絕有潛在風險人士進入香港，同時反對政府將距離梨木樹邨一街之隔的伍若瑜夫人普通科門診診所，列作指定診所，並認為在梨木樹邨附近設立指定診所，會令街坊在附近商場或公共交通工具染上武漢肺炎的機會提高。

他指居民現時踴躍聯署反對，亦會配合日後行動，擔心政府一意孤行會令社區出現衝突。

荃灣區議會早前召開特別會議，動議通過反對於荃灣設置檢疫中心及指定診所，並提出政府在迪士尼用地被徵用為檢疫中心前，需先向荃灣區議會進行諮詢。而直至今日（23日），69宗確診個案未有任何一位是居住於荃灣區。