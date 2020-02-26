【財政預算案2020 ‧ 直播】全民派一萬　陳茂波：目標暑假收到錢

新一份《財政預算案》今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布向18歲或以上香港永久居民派發一萬元，並推出寬減百分之百的薪俸稅和個人入息課稅、寬免住宅物業全年差餉等措施，但政府預計來年財政赤字高達1391億元，中期預測經營帳目會連續5年錄得赤字。 陳茂波下午3時舉行記者會，介紹預算案內容及回應提問，《香港01》正直播現場情況。他表示，現金發放計劃目標是市民於暑假陸續收到款項，強調派錢唯一考慮是經濟環境轉差。

陳茂波。（張浩維攝）

【15:47】有記者問到，政府目前未知疫情何時受控，如果之後要再推出紓困措施，會否有困難，又問陳茂波如何評估未來的情況？

陳茂波回應時指，決定發放1萬元，的確如預期一樣，令赤字過千億。他指，自己與團隊曾認真考慮過，並做了不同的派錢方案，但有見目前的確是非常例外、特別的情況，例如去年經濟已經不好，近期市民亦要張羅抗疫物品，有人收入少了，甚至面對失業。在如此艱難下，他們決定即使全民派1萬元，亦要盡量保留各一次性紓緩措施，但未來經濟如變得更差，「那就不好意思，有機會需要減」，但現時先留更多錢在大家的袋內，之後一起支撐香港經濟。

他又提到，防疫基金花了300億元，去年4次的紓困措施又花了近300億元，但現時經濟真的太差，如不及時加大力度幫忙，他恐怕有公司要倒閉，造成失業問題，所以要盡量現階段先推出措施協助。

至於疫情方面，陳茂波指，暫時他判斷疫情的影響較短暫，因為專家都表示，天氣熱時病毒會死，他希望之後社會將回復較正常的經濟活動。他又提到，有人對比當年沙士後，本港有自由行令經濟反彈較快，但香港目前經濟要回復，條件與以前不同。不過，他相信如果大家齊心推動經濟，以港人機智靈活，相信經濟很快可回復過來。他又指，今次預算案就2021/22至2024/25年度的中期預測實質經濟增速，為每年2.8%增長，同以往2.9%比，略低一點。

沒計劃將警隊開支綑綁派錢審議

【15:37】被問到警隊開支極受社會關注，會否將一些受爭議項目綑綁派錢一同審議，陳茂波表示政府沒有打算獨立處理。

至於會否擔心財政赤字影響香港的國際評級，陳茂波指，明年財政赤字賑面達1391億，但與其他措施如綠色債卷、撇除一次性的津貼等互相扣減後，比例沒有那麼高，而且政府有詳細考慮過國際評級問題，亦有與評級機構解說，會了解社會狀況及經濟情況再考量，留意國際間評級機構對數字的解讀。

一次性紓緩措施未來要逐步收縮

【15:38】有記者問及，政府明年赤字達1400億，未來5年都會「見紅」，為何仍要派錢？是否為庫房埋下炸彈，現時派錢只為挽民望？陳茂波強調，派錢只是一次性措施，不會構成長期財政負擔。

至於「明日大嶼」計劃，陳茂波強調，早前的撥款是針對規劃及財務研究，而香港長遠要增加土地供應、建立土地儲備，認為明日大嶼可改善新西連接港島交通基建，強調政府不會做財政上負擔不起的事。

至於樓市為何不肯「撤辣」？陳茂波提到，近期成交相對淡靜，認為現時樓價市民難以負擔，不是合適時間調整辣招，現時未具備減辣條件。

【15:36】有記者問為何決定派1萬元，以及問到政府未來在開源節流有何方向？陳茂波回應指，聽到了很多有關派錢的不同意見，而在衡量各建議時，主要是關心現時經濟太差，預料今年第一季的經濟增長會繼續差，而本港在疫情過後，需要盡速恢復經濟，企業回到正軌，以穩住就業情況。

陳茂波提到，今次推出了中小企政府百分百擔保的融資計劃，目的都是幫企業穩住情況，認為這亦對勞工市場都重要，所以訂出一萬元水平。

開源節流方面，陳茂波表示，增加收入要推動經濟多元發展，他在金融服務、創科都有加大力度；至於是否調稅率、開新稅未來都不排除。在減少開支增長方面，亦是另一方向。第三方面，他提到，過去十幾年有不同的一次性紓緩措施，幅度未來亦有需要時都要逐步收縮。

至於一萬元的發放計劃，陳茂波指，未來會再有詳細公布。

（張浩維攝）

未回應會否選特首

【15:15】被問到本次應各黨派要求，派發一萬元予香港居民，是否為選特首舖路？陳茂波指，派發一萬元的唯一考慮到經濟環境轉差。他指由去年中開始受社會事件影響，街道上亦見到不少店舖結業，因此選擇直接派錢，刺激消費，待疫情過後推動本港經濟發展。

至於財政負擔方面，陳茂波強調撇除發行綠色債券收入、房屋儲備金回撥及一次性紓緩措施後，赤字590億元，赤字率2%，低於3%的國際警戒水平。



【15:06】記者會開始，有記者問及為何會全民派錢，是否只為了平息民怨？另外樓市為何不減辣，而只推定息按揭貸款？財政司司長陳茂波表示，政府赤字高，經濟進入嚴冬期，所以希望盡快穩定經濟，強調錢要快到市民手，申請手續越簡單快捷越好，目標是市民可以在暑假開始收到錢。

他指全民派一萬元，目標是市民於暑假收到款項。 他說派錢只考慮為打提振經濟，未回應會否參選特首。

至於樓市，陳茂波說，樓市在去年下半年有所調整，認為現時樓價仍難以負擔，政府無條件減辣，今次推出定息按揭貸款，希望作為其中一個選項給市民買樓。