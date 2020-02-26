【財政預算案2020】推定息按揭貸款　莊太量：與政府托市無關

財政司司長陳茂波今日（26日）在《財政預算案》中公布，為了讓有意置業人士有更多貸款選擇，減低他們面對利率波動的風險，香港按揭證券有限公司將推出試驗計劃，透過銀行提供上限為1,000萬元，年利率分別為2.75厘、2.85厘及2.95厘的10、15及20年期的定息按揭貸款。計劃的總貸款額為10億元，會視乎市場反應再作檢討。

特首林鄭月娥過去多次表示，政府的樓市政策並非鼓勵市民「接火棒」。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，有關措施與政府「托市」無關，強調今次政府並非「減辣」，相信政府是為了向有意置業市民提供多一個選擇，「長遠而言市民一定有着數」。