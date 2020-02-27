【財政預算案．直播】民主派促分拆警隊開支撥款　陳茂波稱無需要

財政司司長陳茂波昨天（26日）公布《財政預算案》，今天（27日）聯同財經事務及庫務局局長劉怡翔出席財務委員會會議，就2020-2021財政年度政府財政預算案作出簡報，料民主派將追問警隊大幅增加預算的情況，《香港01》將全程直播會議過程。

陳茂波與劉怡翔出席財委會會議簡介預算案。（盧翊銘攝）

【11:48】會計界立法會議員梁繼昌關注政府財政狀況，陳茂波表示，政府日後要增加收入，而日後的開支將進入整固期，要看得更緊，亦有機會要擴闊稅源。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，現時旅遊業十分嚴峻，進入冰封狀態，擔心在疫情後會再出現暴力衝擊情況，關注政府有否評估及準備措施？陳茂波表示，大家都不想看到暴力情況，故希望大家可懷抱希望，放下分歧一起向前行。

至於對酒店及航空業的支持，陳茂波說，機管局知悉有關情況，但過去在水費及排污費上，酒店業及餐飲也有受惠。他提至，本港酒店在過去幾年的入住率高，呼籲現時嚴峻環境下，僱主要對員工寛容。

【11:46】民主黨議員胡志偉表示，政府需要用5個月準備派錢的時間過長，指過往政府與銀行只需要約3個月時間交接，問及會否壓縮準備時間。另外胡志偉稱派錢包括海外港人，但18歲以下的永久性居民，問及會否顧及他們或放在書簿津貼上。

陳茂波表示，政府同事一直爭分奪秒，希望可在立法會通過後在7月接受申請。對於18歲以下的永久性居民，當中不少是學生，政府在早前已推出措施支援他們，強調已有關顧。至於會否再有新一輪措施，陳茂波稱預算案中推出的中小企擔保貸款等措施是無分企業地支援。

【11:28】人民力量陳志全表示，人民力量由成立當日已要求「全民回水」，但今次在預算案中綑綁警隊增加撥款，他呼籲市民一定要拿1萬元，繼續支援抗爭運動。他又關注，陳茂波是如何審慎決定警隊增加撥款，陳茂波指警隊增添人手等涉及額外開支，保安局代表會在特別財委會解答議員提問。

至於能否把派錢一項拆出，放在特別財委會審議？陳茂波說，派錢涉及不少行政工夫，尤其銀行有很多程序處理，政府正爭取在暑假陸續發放1萬元。

民建聯劉國勳關注，市民最快幾時可以拿到1萬元？陳茂波說，政府跨部門同事正作預備，包括庫務署、資訊科技辦、金管局及郵政等，又指銀行電腦要與政府對接，而上次派錢經驗共用3個多月，政府今日會與銀行一方開會，商討派錢細節。他強調，今次派錢條件簡單，手續上會簡化很多，但不可能因為立法會提早通過，就能夠早些派錢。