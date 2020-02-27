【武漢肺炎】區議員：福慧精舍佛堂負責人正進行醫學監測

武漢肺炎疫症在香港爆發，市民關注北角福慧精舍佛堂的感染情況。該區區議員李予信聯絡上佛堂的負責人陳女士，向她查詢她的個人情況。 陳女士向李予信指，自已正根據衞生防護中心的指引進行醫學監測，目前身體狀況良好，又指自己兩年前已淡出佛堂事務，已不是經常去佛堂。

陳女士向李予信指，根據衞生防護中心的指引，她不需要到醫院檢查，而是繼續進行醫學監測，署方會定期打電話了解她的情況。雖然陳女士希望衞生防護中心聯絡美輪大廈業主立案法團，以交代她的狀況，但對方表示基於私隱原因，只能由她自己向法團說明。

兩年前已淡出佛堂事務 沒參與聚會

至於陳女士與佛堂的關係，她表示因於在工作有分歧，兩年前已經淡出佛堂事務，現時營運主要由上慈法師全盤負責。而陳女士自己不會參佛堂的恆常活動，只是在每年初一及正月十五才會去佛堂供神。

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陳女士指，1月25日（年初一）及2月8日（正月十五）曾到過佛堂，兩次都是先去1樓佛堂取齋菜，再上13樓佛堂單位供神，並沒有參與聚會便離開。至於佛堂的防疫措施，陳女士稱在1月27日（年初三）曾與朋友討論，指由於佛堂在區內知名，可能有需要關門以減少外人進入大廈，但一直沒有直接向法師提出。

陳女士向李予信表示，最近在明園一帶出入，原希望向街坊表示自己活動正常，減少對她的猜測。但由於街坊仍然有擔憂，因此最近兩天已沒有外出，減少社交接觸。至於每次出入都戴假髮，陳女士稱是衛生問題，每次回家之後都會消毒假髮，認為這可以不必每次出外回家都洗頭。

李予信亦問到防疫物品情況，陳女士指物資充足。

李予信呼籲近期有出入佛堂的人士，即使沒有任何病徵，也應該主動向衞生防護中心申報。即使最後到訪日子過了14天，亦應按指引接受醫學監察。