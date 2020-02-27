【武漢肺炎】聶德權訪伊斯蘭聯會　向少數族裔派發口罩

政制及內地事務局局長聶德權今日（27日）到訪香港伊斯蘭聯會，向代表講解本港武漢肺炎的疫情、措施及相關健康資訊，另派發健康資訊單張及口罩。聶德權指因應疫情，市民購買口罩面對不少困難，政府會將各界捐贈的口罩轉贈予非政府機構，以派發給有需要的人士。

政制及內地事務局局長聶德權今日（27日）到訪香港伊斯蘭聯會。（資料圖片／盧翊銘攝）

聶德權向香港伊斯蘭聯會代表講解，本港武漢肺炎的疫情、措施及相關健康資訊，了解疫情對他們日常生活的影響。聶德權又向他們派發健康資訊單張及送贈口罩，並稱受疫情影響，市民購買口罩面對不少困難，故政府會將各界捐贈的口罩，轉贈予非政府機構以派發給有需要的人士，同時亦會繼續多管齊下增加整體的口罩供應。

聶德權又提到，為了讓市民掌握疫情資訊，政府設立了一站式的「2019冠狀病毒病專題網站」，集合了各相關政府部門的信息，包括疫情數字、各決策局和部門的應對措施和澄清、公共衞生教育資訊以及各項實用資訊。為便利少數族裔人士接收信息，網站的部分內容已翻譯成印度文、尼泊爾文、巴基斯坦文、泰文、印尼文、菲律賓文、僧伽羅文、孟加拉文和越南文，少數族裔人士亦可透過「融匯—少數族裔人士支援服務中心」的翻譯服務，掌握相關的健康資訊。

聶德權另亦呼籲市民配合政府的疫情防控工作，減少社交接觸，以減低疾病傳播的風險。